Genialny sposób na przemoczone buty. Pod żadnym pozorem nie kładź ich obok grzejnika. Zamiast tego zrób to, a efekt Cię zaskoczy

Prima sort sposób na przemoczone buty. Nie stawiaj ich obok kaloryfera

Śnieg choć wygląda pięknie i jest symbolem zimy może także być prawdziwym zabójcą dla naszych butów. Przemoczone buty to codzienność o tej porze roku. Najczęściej po powrocie do domu od razu stawiamy je blisko kaloryfera. To duży błąd, takie zachowanie może zniszczyć nasze buty. Podobnie może być w przypadku suszenia butów suszarką. Najbardziej narażone na zniszczenie są buty skórzane, ale także te z innych materiałów mogą stracić swój kształt.

Jak wysuszyć przemoczona buty? Zrób to, a efekt przerośnie Twoje oczekiwania

Jak wskazują eksperci butów nie należy suszyć szybko. Powinno to być wykonane powoli i delikatnie. Po powrocie do domu wyjmij sznurówkami i włóż do butów suche gazety lub ziarna nieugotowanego ryżu. Zarówno jedna i druga rzecz wchłoną wilgoć z butów nie powodując na niż uszkodzeń. Pak przygotowane buty ustaw w naturalnej pozycji z temperaturze pokojowej. W przypadku przemoczonych butów skórzanych możesz na końcu procesu suszenia włożyć do nich specjalne prawidła, by buty nie straciły swojego pierwotnego kształtu.

