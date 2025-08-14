GRAMY DLA ZWIERZĄT – wielka ogólnopolska akcja już trwa. Finał we wrześniu

To nie tylko zbiórka, ale społeczny ruch dobroci i solidarności, w którym każdy może wziąć udział. Wystarczy uruchomić własną skarbonkę na zrzutka.pl, zorganizować lokalne wydarzenie, szkolną lub firmową zbiórkę, podzielić się akcją w mediach społecznościowych. Każdy gest się liczy – każda inicjatywa ma znaczenie.

Wielki finał kampanii zaplanowano na weekend 13–14 września 2025 roku. Przez te dni odbędą się:

ekologiczne pikniki,

koncerty,

wydarzenia sportowe,

spotkania edukacyjne

– a wszystko to po to, by wspierać zwierzęta i promować empatię wobec nich.

Główne wydarzenia odbędą się w Warszawie, ale akcja dotrze również do Wrocławia, Łodzi, Sopotu i wielu innych miast oraz mniejszych miejscowości. To ogólnopolska mobilizacja ludzi, którzy wierzą, że można zmieniać los zwierząt działaniem, nie tylko słowami.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń w poszczególnych miastach będzie publikowany w mediach społecznościowych Fundacji @FundacjaCentaurus oraz @GramydlaZwierzat.

Środki zebrane podczas akcji zostaną przeznaczone m.in. na:

karmę i leki,

opiekę weterynaryjną,

modernizację schronisk i azyli,

oraz indywidualne potrzeby zwierząt – zarówno tych będących pod opieką Fundacji Centaurus, jak i tych w dziesiątkach schronisk w całej Polsce.

Dołącz do kampanii i pomóż zbierać środki na zrzutka.pl/gramydlazwierzat

– „To pierwsza taka kampania w historii naszej Fundacji, która obejmuje tak szeroki zasięg – od dużych miast po mniejsze miejscowości, od szkół po firmy i samorządy. „GRAMY DLAZWIERZĄT” to dla nas coś więcej niż akcja – to święto empatii i wspólnego działania. Wierzymy, że każde miasto, każda lokalna inicjatywa i każdy człowiek mogą realnie zmieniaćlos zwierząt. Cieszymy się, że tylu ludzi w całej Polsce chce grać razem z nami – dla tych, którzy sami nie poproszą o pomoc” – mówi Katarzyna Sawicka z Fundacji Centaurus.

Akcję wspieraja m.in. radio ESKA – jako partner medialny. "GRAMY DLA ZWIERZĄT" to coś więcej niż zbiórka – to apel o empatię i odpowiedzialność. To przypomnienie, że zwierzęta potrzebują nie tylko dachu nad głową, ale przede wszystkim naszej obecności i zaangażowania.

W kampanię może włączyć się każdy: szkoły, firmy, samorządy, kluby sportowe, domy kultury, influencerzy, a także osoby prywatne. Wystarczy chęć działania – resztą zajmie się Fundacja,zapewniając materiały i wsparcie organizacyjne.