Grillowy niezbędnik: 3 zasady w urządzaniu ogrodu, o których zapominamy

Pułapka planowania „na raz”

W praktyce większość problemów z użytkowaniem ogrodu lub tarasu nie wynika z braku miejsca, ale z braku prawidłowego rozplanowania i podziału na strefy. Planując grilla czy przyjęcie na świeżym powietrzu, postawmy na trzy czynniki: wygodę użytkowania, intuicyjny rozkład mebli i elastyczność w doborze dodatków. Co je zapewni?

- stół rozkładany, modułowy, lub jeśli miejsca jest więcej, specjalny stół do grilla wykonany ze stali malowanej proszkowo, co sprawia, że jest odporny na rdzę i, co kluczowe, bardzo łatwy do umycia z tłuszczu. - Może być używany jako baza pod stół do grilla gazowego i do organizowania przyborów i zapasów podczas gotowania na świeżym powietrzu. Najlepiej, jeśli posiada półkę i haczyki. Wtedy szczypce, rękawice i tacki nie leżą w przypadkowych miejscach i są zawsze pod ręką.

- lekkie krzesła, szczególnie te sztaplowane, czyli takie, które układa się jedno na drugim w „wieżę” i łatwiej je ukryć. Dodatkowo zadbajmy, by materiał był odporny na „grillowe” zapachy. - dodatkowa powierzchnia, np. mniejszy stolik, ale koniecznie ze stabilnym blatem odpornym na wysokie temperatury, na który możesz odłożyć gorące naczynie.

Naczelna zasada – ta przestrzeń musi być wygodna nie tylko na imprezę:

– Spragnieni majowych spotkań i pięknej pogody, czasem urządzamy miejsce szybko, w trybie „jednego wydarzenia”. Ale jeśli układ mebli jest przygotowany tylko pod większe spotkanie, traci swoją użyteczność na pozostałe 90% czasu. Taras ze stołem na 12 osób, staje się na co dzień torem przeszkód, a poranna kawa przy tak wielkim blacie jest mało przytulna. Zamiast tego, warto zainwestować w 4 wysokiej jakości, wygodne krzesła – jako bazę, a deficyt miejsc uzupełnić estetycznymi siedziskami wielofunkcyjnymi – jak choćby ławki skrzyniowe czy krzesła składane – doradza Sylwia Filimon, dyrektor ds. komunikacji JYSK.

Ogrodowy mikroklimat - reguluj sprytnie!

To samo miejsce może funkcjonować inaczej w zależności od nasłonecznienia, kierunku wiatru czy nagrzewania się powierzchni w ciągu dnia. W tym kontekście szczególne znaczenie mają elementy aranżacji, które uwzględniają mikroklimat: materiały o niskiej retencji ciepła, tekstylia ograniczające nagrzewanie powierzchni czy mobilne osłony przeciwdeszczowe, będą naszą „bazą regulacyjną”:

– Ogród, a nawet niewielki balkon w bloku, nigdy nie jest środowiskiem statycznym, ma kilka równoległych mikrostref termicznych, które różnią się temperaturą, ekspozycją UV i cyrkulacją powietrza. Możemy sprytnie regulować ten mikroklimat: nie tylko parasol, ale markizy tarasowe czy balkonowe osłonią od upału. I nie zapominajmy o osłonie od dymu z grilla – idealnie, by miejsce do jedzenia było oddalone w pewnej odległości od samego urządzenia, by gość nie znajdował się w „strefie kucharza”. Przy mniejszych przestrzeniach rozważmy np. parawan – mówi Sylwia Filimon

Ogród i balkon po spotkaniu: łatwe porządki

To, czy ogród działa na co dzień, zależy też od tego, jak szybko można go uporządkować. Jeżeli trwa to zbyt długo, przestrzeń zaczyna być wykorzystywana okazjonalnie lub po czasie przypomina „składzik”:

– Kluczowe znaczenie mają tu rozwiązania do przechowywania i organizacji, czyli elementy, niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale decydujące o wartości użytkowej przestrzeni. Pojemniki i moduły ukrywające koce, poduszki czy akcesoria np. skrzynia zewnętrzna oraz meble o podwójnej funkcji (np. siedzisko i schowek). Tam, gdzie grillujemy, higienicznym i bezpiecznym rozwiązaniem są też skrzynie z wentylacją, bo zapobiegają powstawaniu wilgoci i nieprzyjemnych zapachów wewnątrz, co jest ważne, jeśli trzymamy tam węgiel lub tekstylia – podpowiada Sylwia Filimon

i Autor: JYSK/ Materiały prasowe