Historia tego święta sięga starożytności. Jak wyglądał Dzień Kobiet kiedyś, a jak świętujemy dziś?

Międzynarodowy Dzień Kobiet został oficjalnie ustanowiony w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych ku czci ofiar walki o równouprawnienie. W Polsce zyskało popularność w czasach PRL-u. Są jednak takie miejsca, gdzie celebrowanie Dnia Kobiet jest zabronione. Sprawdź, jak obchodzi się to święto w Polsce i na świecie.

Międzynarodowy Dzień Kobiet. Historia i ciekawostki

Szacunek dla kobiecości celebrowano już starożytnym Rzymie. Pierwszy dzień marca był świętem macierzyństwa oraz płodności. Matronalia były też zapowiedzią nowego początku, który kojarzył się z nadchodząca wiosną. Z tej okazji mężowie obdarowywali swoje żony upominkami, a one składały bogini Junonie w ofierze kwiaty i modliły się o pomyślność. Dzień Kobiet, jaki znamy dzisiaj, ma swój początek w Stanach Zjednoczonych. Jego geneza związana jest z ruchami robotniczymi, które narodziły się w Europie i Ameryce Północnej na początku XX wieku. Początkowo był obchodzony 28 lutego. 8 marca 1908 roku kobiety zatrudnione w fabryce tekstylnej zorganizowały strajk, domagając się m.in. równych płac. Właściciel placówki zamknął je w środku, by uniknąć rozgłosu. W budynku wybuchł pożar, w wyniku którego zginęło 129 kobiet. Rok później, a dokładniej 28 lutego 1909 roku, w ramach upamiętnienia ofiar, odbyły się pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet. Jednak już w 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet przypadający 8 marca i tak już zostało do dzisiaj. Z założenia święto służyło krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet. W Polsce Dzień Kobiet zyskał popularność w czasach PRL-u. Powszechnym zwyczajem było wtedy wręczanie paniom goździków i rajstop. Z tego powodu niektórzy nie szczędzą złośliwości, nazywając je świętem komunistycznym. Być może dla wielu to marna wymówka, gdy 8 marca zapomną o życzeniach i prezentach. Jednak, jak pisaliśmy wyżej, to święto istnieje od ponad stu lat. W większości krajów obchodzi się je standardowo: panie zostają obdarowane przez panów bukietem kwiatów lub słodkościami. Są też wyjątki. W Iranie Dzień Kobiet jest zabroniony. Dzień Kobiet ma także swoje symboliczne kolory: fiolet, zieleń i biel. Zostały one zaproponowane jako symbol walki o równouprawnienie przez Brytyjską Unię Społeczno-Polityczną Kobiet w 1908 roku. Fiolet symbolizuje sprawiedliwość i godność, zielony — nadzieję, biały — czystość.

Dzień Kobiet na świecie. Jakie są zwyczaje?

W Portugalii i Rumunii na ogół panie świętują Dzień Kobiet bez panów. Organizują sobie tzw. babski wieczór — w noc 8 marca spotykają się na przyjęciu w gronie wyłącznie kobiet. Dzień Kobiet zabroniony jest m.in. w Iranie. W 2007 roku irańska policja pobiła 100 osób, które planowały zgromadzenie z tej okazji oraz zaaresztowała wiele kobiet. We Włoszech obchody 8 marca zaczynają się już tydzień wcześniej – na murach i słupach wiszą plakaty oraz ulotki symbolizujące święto. W Dniu Kobiet każda pani zostaje obdarowana bukietem kwiatów. Co ciekawe, kobiety również wręczają podarki swoim koleżankom, matkom, siostrom czy znajomym. W Chinach paniom należy się pół dnia wolnego w pracy, a wiele sklepów oferuje specjalne zniżki. W Wietnamie obchodzi się to święto dwa razy w roku – 8 marca i 20 października. Tu wręcza się głównie goździki. Wielka Brytania stawia na edukację i szerzenie wiedzy o kobietach, których dokonania zapisały się na kartach historii. W tym dniu można wziąć udział w rozmaitych spotkaniach i wykładach między innymi na temat szeroko rozumianego równouprawnienia. Dzień Kobiet to oficjalne święto również w: Albanii, Algierii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Bułgarii, Burkina Faso, Kamerunie, Kubie, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Czarnogórze, Serbii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie oraz Zambii.

