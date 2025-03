Idzie wiosna!. Przywitaj ją z hukiem

Nie ma nic zdrowszego i pyszniejszego niż własnoręcznie wyhodowanie warzywa. Są one pełne witamin i wszelakich wartości odżywczych, dodatkowo nic nie daje tak ogromnej satysfakcji niż zrywanie z krzaczka domowych plonów. Na szczęście, aby hodować niektóre warzywa nie trzeba mieć dużego ogrodu, a wystarczy jedynie balkon i kilka wskazówek. Przede wszystkim należy zadbać, by nasze rośliny miały dostęp do dużej ilości słońca. Balkony od strony północnej raczej nie nadają się na domowy warzywnik. Przed rozpoczęciem sadzenia trzeba także zaopatrzyć się w duże donice (najlepiej plastikowe, które same w sobie nie będą ciężkie), przyda się również sznurek oraz patyczki, do których można podwiązywać krzaki. Warto również przygotować się na ewentualne trudności i kupić między innymi środek na mszyce, aby móc spryskać nasze rośliny gdy pojawią się szkodniki. Sadzonki powinny być umieszczane w ziemi w dość sporej odległości od siebie, tak by mogły swobodnie rosnąć, zbyt bliskie sadzenie sprzyja również rozprzestrzenianiu się chorób. Pamiętaj, by już na początku wybrać dla swoich warzyw odpowiednie miejsce na balkonie, kiedy nasypiesz do donicy ziemi, a krzaczki podrosną ich przestawianie może być trudne.

i Autor: materiały prasowe TK MAXX

