IKEA zaprasza do stołu, by dzielić się radością

Dom, który tętni życiem

Według raportu IKEA „Życie w domu 2024”, w Polsce 48% badanych uważa, że domowy posiłek jest zdrowszy niż jedzenie na mieście, a 26% czerpie radość z gotowania we własnym, spokojnym tempie.

Wspólne jedzenie domowych posiłków (33%), odgrywa szczególną rolę w budowaniu bliskości i radości z domowego życia. Dane pokazują, jak silnie kuchnia i jadalnia wpływają na jakość życia i codzienny rytm mieszkańców.

Nowy rok w IKEA wokół kuchni i stołu

IKEA oferuje całoroczne wsparcie dla asortymentu związanego z gotowaniem i jedzeniem. W ofercie pojawiły się setki nowych produktów, w tym systemy przechowywania oraz funkcjonalne rozwiązania, które ułatwiają codzienną organizację i lepiej wykorzystują przestrzeń. Nowa konstrukcja tzw. karuzeli, obrotowych półek na garnki, pozwala na montaż w szafce z szufladą, a nawet pod zlewem.

Rok kuchenny przyniesie zmiany w ofercie blatów, zlewów, baterii, piekarników, mikrofalówek i okapów, które wpłyną na wygląd i funkcjonalność kuchni. Rewolucja nastąpi również w zakresie stołów i krzeseł do jadalni – wymienione zostanie blisko 80% asortymentu tego działu, wprowadzając nowe, innowacyjne rozwiązania, które jeszcze lepiej dopasują się do potrzeb nowoczesnych przestrzeni. Oferta kuchni IKEA została poszerzona o nowe kolory frontów, w tym przepiękne niebieskie kuchenne fronty w stylu tradycyjnym – LERHYTTAN.

“IKEA podchodzi z pasją do życia w domu, kierując się swoją wizją: by lepiej nam się żyło na co dzień. Zawsze najważniejsi są dla nas ludzie i ich potrzeby, marzenia, możliwości. Nasz asortyment do kuchni i jadalni jest mocno zróżnicowany i dobrze skoordynowany, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dzięki temu w łatwy i prosty sposób można wprowadzać zmiany we własnym domu.” - mówi Magdalena Krokowska-Wicherek, Dyrektorka Regionalna IKEA Retail w Polsce.

Równocześnie firma wprowadza Nowe Niższe Ceny na wybrane artykuły między innymi z kategorii gotowanie i jedzenia. Na stronie IKEA.pl i w sklepach można znaleźć ponad 600 różnych produktów z obniżoną ceną: stół w nowoczesnym stylu LISABO, fronty kuchenne HAVSTORP - w kolorze beżowym o czystych liniach, idealny do modnych kaszmirowych wnętrz, wybrane komody MALM, szafy PAX z niektórymi frontami, większość szklanych pojemników na żywność z serii IKEA 365+, obieraczka do warzyw IKEA 365+ VÄRDEFULL, uwielbiany przez Polaków kubek z serii GLADELIG wszystkie kolory.

Spotkanie w Domu w Alejach

Rok poświęcony gotowaniu i jedzeniu IKEA zainaugurowała w warszawskim Domu w Alejach – przestrzeni otwartej na lokalną społeczność i rozmowy o współczesnym życiu. Dziennikarze, influencerzy i zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu, podczas którego zaprezentowano trzy interpretacje wspólnego stołu: tradycyjną, nowoczesną i skandynawską nowoczesną.

Gościem specjalnym była Marta Krupińska, projektantka IKEA mieszkająca na co dzień w Szwecji, znana z projektów łączących funkcjonalność z lekkością i odrobiną humoru. Jej spojrzenie na proces projektowy podkreśliło, że design w IKEA zaczyna się od ludzi – od ich rytuałów, emocji i codziennych potrzeb.

Spotkanie przy trzech stołach - w różnych stylach - pozwoliło zobaczyć, jak różnorodnie można interpretować ideę posiłku jako przestrzeni spotkania i rozmowy.

„Trzy zaprezentowane style pokazują różne oblicza wspólnego stołu – nowoczesne, tradycyjne i skandynawskie. Każdy z nich opowiada o relacjach, emocjach i codzienności. Łączy je jednak jedno: to, że stół pozostaje centrum domowych relacji. Niezależnie od tego, jakie kolory, formy czy tradycje wybierzemy, zawsze chodzi o bycie razem” – mówi Jarosław Pietrzak, Krajowy Lider ds. Strategii i Rozwoju Rynku Wnętrzarskiego w IKEA Retail w Polsce.

Lepsze życie na co dzień

Nowy rok w IKEA to zaproszenie do refleksji nad codziennymi rytuałami w domu - tymi, które łączą, dają spokój i tworzą poczucie wspólnoty.

i Autor: Ikea/ Materiały prasowe