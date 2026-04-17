Ile kosztuje sprzątanie domu? Robisz to raz w tygodniu, sprawdź, ile mogłabyś zarobić, gdyby ktoś chciał zapłacić

Sprzątanie domu to realny koszt, niezależnie od tego, czy robisz to samodzielnie, czy korzystasz z usług.

Sprzątanie - jedni uwielbiają, drudzy nienawidzą. Bez względu na to, jakie jest Twoje podejście cotygodniowe porządki swoje kosztują. Zarówno jeżeli chodzi i detergenty oraz swego rodzaju pomoce techniczne w postaci ścierek czy mopów, jak o czas spędzony na bieganiu ze szmatą po mieszkaniu.

Ile kosztują sprzątanie mieszkania?

Domowe porządki jeszcze kilkanaście lat temu były wykonywane niemal wyłącznie samodzielnie. Dziś coraz częściej wchodzą w rachunek ekonomiczny, bo część osób korzysta z usług sprzątających, a inni po prostu liczą, ile wydają na chemię i sprzęt. Okazuje się, że utrzymanie czystości w domu to realny koszt, który w skali miesiąca potrafi mocno obciążyć budżet.

W 2026 roku stawki za sprzątanie są wyraźnie wyższe niż jeszcze kilka lat temu. Prywatna sprzątaczka najczęściej zarabia od 30 do 45 zł za godzinę, natomiast firmy sprzątające liczą sobie od 45 do nawet 70 zł za godzinę pracy. Przyjmując średnią, można założyć, że godzina sprzątania kosztuje około 40–50 zł.

To oznacza, że regularne korzystanie z takich usług szybko robi się odczuwalne finansowo. Jeśli ktoś zamawia sprzątanie na przykład na cztery godziny tygodniowo, to przy stawce 45 zł za godzinę daje to około 180 zł tygodniowo. W skali miesiąca wychodzi już około 720 zł. Do tego często dochodzą dodatkowe koszty środków czystości lub dojazdu.

Z drugiej strony wiele osób traktuje sprzątanie jako źródło dochodu. Przy pracy na własną rękę i stawce 40 zł za godzinę, ośmiogodzinny dzień pracy daje około 320 zł. W miesiącu, przy założeniu 20 dni pracy, to nawet 6400 zł. Jeśli stawki są wyższe, na poziomie 50 zł za godzinę, miesięczne zarobki mogą sięgnąć nawet około 8000 zł brutto. Oczywiście trzeba od tego odjąć koszty dojazdów, ewentualne składki oraz zakup środków czystości.

A same środki czystości też nie są darmowe. Podstawowy płyn do szyb kosztuje około 10–15 zł za butelkę, płyn do WC to wydatek rzędu 12–18 zł, środki do kuchni od 12 do 20 zł, a preparaty do łazienki od 15 do 25 zł. W praktyce miesięczny koszt takich detergentów w przeciętnym domu wynosi od około 50 do 100 zł, a przy większej intensywności sprzątania może być jeszcze wyższy.

Do tego dochodzą jednorazowe wydatki na sprzęt. Mop kosztuje zazwyczaj od 30 do 100 zł, wiadro lub miska od 15 do 40 zł, a zestaw ściereczek od 10 do 30 zł. Łącznie na start trzeba więc wydać od około 55 do nawet 170 zł. Jeśli doliczyć odkurzacz, który kosztuje od 300 do 1000 zł, koszt wejścia w „domowe sprzątanie” robi się jeszcze większy, choć to już wydatek rozłożony na lata.

W praktyce oznacza to, że domowe porządki mają dwa oblicza. Albo płacimy za nie bezpośrednio, korzystając z usług sprzątających, co przy regularnym sprzątaniu może oznaczać nawet około 800 zł miesięcznie, albo wykonujemy je samodzielnie, inwestując w chemię i sprzęt oraz przede wszystkim własny czas.

Jedno jest pewne – czysty dom nigdy nie był darmowy. Zmieniło się tylko to, czy płacimy za niego pieniędzmi, czy własnym wolnym czasem.

9