Instrukcja obsługi malkontenta – jak nie dać się jesienno-zimowej chandrze

Jesienno-zimowa chandra jest przejściowym stanem związanym ze zmianą pory roku z ciepłej na chłodniejszą, bardziej pochmurną i z mniejszą ilością promieni słonecznych. Dodatkowo okres jesieni oznacza często koniec wakacyjnych urlopów, a tym samym powrót do szkoły, na uczelnię, ale też intensywny czas w pracy. Natłok obowiązków powoduje, że mniejszą uwagę przywiązujemy do dbania o higienę snu, diety czy aktywności fizycznej. Wszystkie te czynniki, a w szczególności niedobór witaminy D sprawiają, że zaczynamy działać na „zwolnionych obrotach”.

Sezonowe przesilenie może objawiać się na wiele sposobów. Przede wszystkim mogą się pojawić:

senność, uczucie ciągłego zmęczenia, apatia;

częste bóle głowy;

trudności z koncentracją;

zaburzenia nastroju, np. rozdrażnienie;

wzmożony apetyt lub odwrotnie, utrata apetytu.

Spadek nastroju? Znajdź na to sposób!

Nadejście chłodniejszych dni nie zawsze musi związać się z gorszym samopoczuciem i brakiem chęci do działania.

Dbaj o aktywność – chociaż pogoda za oknem nie zachęca do uprawiania sportu, nie rezygnuj z niego. Aktywność fizyczna sprawi, że organizm otrzyma zastrzyk potrzebnej energii i wyzwoli endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia. Aby poprawić nastrój, nie trzeba od razu poddawać się długim, wyczerpującym treningom – wystarczy 30 minut codziennego spaceru. Ważne, aby znaleźć dla siebie odpowiednią formę ruchu i uprawiać ją regularnie.

Pamiętaj o właściwym odżywianiu – jesienią i zimą spożywamy mniej warzyw i owoców, a gdy dopada nas zmęczenie i gorszy nastrój, sięgamy po niezdrowe przekąski, które dodają energii jedynie na krótką chwilę. Jeśli chcemy wspomóc organizm, uzupełnijmy dietę o takie składniki jak kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy z grupy B, magnez, cynk i potas. Nie zapominajmy też o piciu odpowiedniej ilości płynów – w chłodniejsze pory roku idealnie sprawdzą się rozgrzewające herbaty, zioła i napary.

Uzupełnij dietę o suplementy – Ponieważ jesienią i zimą trudno o promienie słoneczne, które stanowią naturalne źródło witaminy D, warto ją suplementować. Witamina D pełni w naszym organizmie szereg funkcji – odpowiada za mocne kości i zęby, uczestniczy w przemianie materii, poprawia odporność. W aptekach znajdziemy ją zarówno w formie łatwych do spożycia kapsułek, ale też kropli czy sprejów, dostępnych bez recepty. Suplementacja witaminy D w polskich warunkach powinna trwać co najmniej od września do kwietnia, a niekiedy przez cały rok. Jeśli dodatkowo zależy nam na wsparciu odporności, możemy rozważyć przyjmowanie preparatów z kwasami omega-3, witaminą C, cynkiem i selenem – radzi mgr farmacji Agnieszka Działo, specjalista ds. Opieki farmaceutycznej Gemini Polska.

Wysypiaj się – sen ma ogromne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu – redukuje stres, pozwala uspokoić emocje. Aby jednak przynosił rezultaty, musi być odpowiednio długi – trwać ok. 7-8 godzin i być dobry jakościowo. Przed snem warto więc przewietrzyć pomieszczenie i zadbać o właściwą temperaturę w sypialni – najlepiej ok. 18-20˚˚˚˚ C, ograniczyć emisję niebieskiego światła co najmniej pół godziny przed snem oraz kłaść się spać i wstawać o regularnych porach.

Znajdź czas dla siebie – dbaj o odpoczynek i pamiętaj, aby znaleźć czas na to, co sprawia przyjemność. Obejrzyj ulubiony serial, spotkaj się ze znajomymi, czytaj książki albo weź odprężającą kąpiel w wannie.