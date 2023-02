Intymne problemy Polek. Dlaczego po seksie swędzi pochwa? To najczęstsze przyczyny tej niekomfortowej dolegliwości

Dlaczego po seksie swędzi pochwa? Oto najczęstsze przyczyny

Miłosne uniesienia stają się przyczyną dyskomfortu? Unikasz zbliżeń z uwagi na wstydliwy problem? Swędzenie pochwy po stosunku to dosyć powszechna przypadłość, która dotyka wiele kobiet. Eksperci wskazują, że większość aktywnych seksualnie pań doświadczyła tego przynajmniej raz w życiu. Mimo, że jest to dosyć popularna dolegliwość to bywa, że prowadzi on do całkowitej rezygnacji z seksu i unikania zbliżeń. Bywa, że objawy mogę się nasilać. W zdecydowanej większości przepadków swędzenie pochwy po seksie spowodowane jest dosyć łatwymi do wyeliminowania problemami, może to być jednak także zwiastunem poważniejszych dolegliwości.

Jakie są najczęstsze powody swędzenia pochwy po stosunku?

Suchość pochwy - brak odpowiedniego nawilżenia może powodować podrażnienia i otarcia. W efekcie może zdarzyć się nawet krwawienie po stosunku lub nieprzyjemne szczypanie. Mało nawilżona strefa miejsc intymnych może mieć podłoże genetyczne oraz alergiczne lub być związana z menopauzą lub stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. W tym przypadku najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie nawilżających lubrykantów.

- brak odpowiedniego nawilżenia może powodować podrażnienia i otarcia. W efekcie może zdarzyć się nawet krwawienie po stosunku lub nieprzyjemne szczypanie. Mało nawilżona strefa miejsc intymnych może mieć podłoże genetyczne oraz alergiczne lub być związana z menopauzą lub stosowaniem antykoncepcji hormonalnej. W tym przypadku najprostszym rozwiązaniem jest stosowanie nawilżających lubrykantów. Alergia na lateks - ta przypadłość najczęściej spotyka pary korzystające z prezerwatyw. Alergii zwykle towarzyszy swędzenie oraz nieprzyjemna wysypka. Objawy występują najczęściej kilkanaście minut po stosunku, u niektórych osób mogą utrzymywać się przez kilka dni.

- ta przypadłość najczęściej spotyka pary korzystające z prezerwatyw. Alergii zwykle towarzyszy swędzenie oraz nieprzyjemna wysypka. Objawy występują najczęściej kilkanaście minut po stosunku, u niektórych osób mogą utrzymywać się przez kilka dni. Uczulenie na spermę - bardziej problematyczna jest alergia na spermę, która może objawiać się nawet dusznościami i obrzękiem miejsc intymnych. W takim przypadku konieczna jest wizyta u lekarza i dokładna diagnostyka.

- bardziej problematyczna jest alergia na spermę, która może objawiać się nawet dusznościami i obrzękiem miejsc intymnych. W takim przypadku konieczna jest wizyta u lekarza i dokładna diagnostyka. Infekcje stref intymnych - to także jeden z częstszych powodów swędzenia pochwy po stosunku. Poza swędzeniem często występującymi objawami infekcji są także: nieprzyjemny zapach, ból podczas oddawania moczu oraz odbiegająca od normy wydzielina. Infekcje mogą wywoływać między innymi bakterie i drożdżaki, dlatego też w tym przypadku konieczna jest wizyta u lekarza.

Domowe sposoby na intymne dolegliwości

Nie wszystkie przyczyny swędzenia pochwy można wyeliminować domowymi sposobami. Można jednak złagodzić nieprzyjemne objawy. Jak podaje Poradnik Zdrowie warto wykonywać ziołową kąpiel stref intymnych. Wystarczy, że do miski w ciepłą wodą wsypiesz zioła w saszetkach. Pomóc może także soda oczyszczona, która działa przeciwświądowo. Na każdy litr wody wsyp jedną łyżeczkę sody oczyszczonej.

