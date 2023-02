Wyjmujesz ze zmywarki niedomyte naczynia? Koniecznie sprawdź ten element w urządzeniu

Nietypowy sposób, by pączki nie chłonęły tłuszczu. Tak robiły to nasze babcie w Tłusty Czwartek. Zrób to przed smażeniem i ciesz się pysznymi pączkami

Tłusty Czwartek 2023. Lukier na pączku jest popękany? Lepiej go nie kupuj. To warto wiedzieć przed wejściem do sklepu

Dlaczego zmywarka nie domywa naczyń?

Chyba każdy z nas zna taki scenariusz, kiedy po zakończonym cyklu mycia i tak wyjmuje ze zmywarki brudne naczynia. Bywa, ze jest to wina nieodpowiednio dobranego detergentu, czy zbyt twardej wody. Choć przyczyn niedomywania naczyń przez zmywarkę może być wiele, niektóre z nich można szybko i samodzielnie zdiagnozować i to bez rozkręcania urządzenia. Zmywarka nie domywa naczyń najczęściej przez brudny filtr, złe ułożenie naczyń lub po prostu nieodpowiedni program. Filtr zmywarki, tak jak i jej uszczelki i wnętrze należy regularnie czyścić. Niektóre urządzenia posiadają nawet specjalny program do tego. Można również użyć detergentu lub sody oczyszczonej do czyszczenia zmywarki. Wsyp ją do miejsca na tabletkę i nastaw program o temperaturze co najmniej 60 stopni. Wcześniej jednak wyszoruj filtr, usuwając z niego resztki jedzenia. Zasada jest prosta - czysta zmywarka, to czyste naczynia.

Wyjmujesz niedomyte naczynia ze zmywarki?

Istnieje jeszcze jeden element w zmywarce, który odpowiada za prawidłowe mycie naczyń. To ramiona ze spryskiwaczami. Po pierwsze powinny się swobodnie obracać. Drugą kwestią są otwory, które posiadają. To właśnie przez nie powinna wydostawać się woda podczas mycia naczyń. W sytuacji, gdy spryskiwacze zmywarki są zapchane, nie będzie ona prawidłowo domywać naczyń. Jeśli chcesz sprawdzić, czy spryskiwacze są drożne, zdemontuj ramiona i przyjrzyj się rozmieszczonym na nich otworom. Kiedy zauważysz, że są zapchane, odetkaj je wykałaczką lub pęsetą. Na koniec umieć ej pod strumieniem wody i ponownie zamontuj w zmywarce. Zablokowane ramiona spryskujące nie rozprowadzają wody, a w efekcie tabletka nie może się rozpuścić.