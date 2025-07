Inwazja owadów w Polsce? Wydano ostrzeżenie

Inwazja robaków w Polsce. Wydano oficjalne ostrzeżenie

Dumek jałowcowy (Lamprodila festiva) to inwazyjny gatunek chrząszcza, który jeszcze do niedawna nie występował na terenie naszego kraju. Zmiany klimatu sprawiły jednak, że wiele gatunków zwierząt pojawia się także w Polsce. Nie jest to zawsze dobra wiadomość bowiem często są one inwazyjne dla rodzimej fauny oraz flory. W Krakowie właśnie oficjalne potwierdzono obecność dumka jałowcowego. Pojawienie się oraz ekspansja tego inwazyjnego gatunku to poważny problem dla polskich parków miejskich.

Dumek jałowcowy - dlaczego jest szkodliwy?

Zaobserwowany w Krakowie chrząszcz to szkodnik, który prowadzi do masowego zamierania wybranych gatunków roślin. Larwy dumka jałowcowego żerują głównie pod kora tui, jałowców i cyprysów. Prowadzi to do uszkodzenia tkanek przewodzących oraz do usychania krzewów. W najgorszych sytuacjach dumek jałowcowy może wyrządzić ogromne szkody na terenie parków oraz ogrodów. Z tego też powodu Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wydal oficjalne ostrzeżenie, w którym apeluje, by ograniczyć nowe nasadzanie jałowców oraz tui, a także, aby regularnie kontrolować stan rosnących już roślin. W przypadku, gdy dostrzeżemy obecność dumka jałowcowego należy się pozbyć całej kolonii. Najlepiej robić to wczesną wiosną, gdy chrząszcze nie zdążą się jeszcze rozprzestrzenić. Podobne ostrzeżenie wydano także w Warszawie.

Jak rozpoznać dumka jałowcowego?

Dumek jałowcowy to typowy chrząszcz o zielonym, metalicznym pancerzu. Na jego grzbiecie można zaobserwować charakterystyczne czarno-niebieskie plamki. Dumek jałowcowy żeruje głównie w korze. Po jej usunięciu widoczne są charakterystyczne ścieżki, w których żerują larwy. Po zakończeniu sezonu rozwojowego widać także okrągłe otwory, z których wylatują owady. Zaatakowane rośliny marnieją i się przesuszają.