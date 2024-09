i Autor: SHUTTERSTOCK Quiz z jesiennych przysłów

Jak dobrze znasz przysłowia o jesieni? Tylko spece zdobędą 8 na 10. My zaczynamy, Ty kończysz. Quiz z jesiennych przysłów

Jak dobrze znasz przysłowia o jesieni? Sprawdź się w naszym quizie z jesiennych przysłów. Za zdobyte 8 punków na 10 możliwych naprawdę należą się gromkie brawa, bo łatwy nie jest. Co się dzieje, gdy idzie jesień? A co oznacza, gdy we wrześniu jest wiele ostu? Do dzieła!