Jak karmić psa? Dlaczego rutyna w diecie psa nie jest zła?

Rutyna dnia codziennego jest obecna nie tylko w życiu człowieka, ale także w życiu czworonogów. Tyczy się to wszystkiego: od wyjść na spacery, przez czas spędzony na zabawie, czy... regularność karmienia. Zdarza się, że ten ostatni czynnik potrafi przysporzyć właścicielom sporego bólu głowy. Co jaki czas i jaką ilością karmić pupila?

Częstotliwość posiłków głównie zależy od wieku czworonoga. W pierwszych miesiącach życia, a dokładniej między 3 a 4 miesiącem szczeniak powinien dostawać cztery posiłki dziennie. W dwóch kolejnych miesiącach pet parents powinni zmniejszyć liczbę posiłków do 3. Następnie przez kolejne miesiące, aż do stania się dorosłym psem, czworonożni przyjaciele powinni otrzymywać dwa posiłki dziennie, co jest optymalne, nawet dla w pełni dorosłego psa.

Rutyna w diecie psa: pamiętaj o stałych porach podawania posiłku

- Rutyna w diecie psa jest kluczowym elementem w życiu czworonoga. Od samego początku wprowadzania harmonogramu w życiu psa, należy ustalić także czas, w którym zwierzę dostaje posiłek. Najlepszym rozwiązaniem jest, aby właściciele dopilnowali, żeby ostatni posiłek pies dostał nie później, niż 3 godziny przed pójściem spać. Wtedy będziemy mieć pewność, że czworonóg spokojnie prześpi noc. Regularne posiłki pozwolą także dostosować właścicielom godziny spacerów - mówi Magdalena Sztylkowska, Head of Marketing Butcher’s Pet Care Polska. I dodaje: - aktywność fizyczna zaraz po jedzeniu zwiększa dolegliwości trawienne. Pies powinien mieć dostęp do zbilansowanych posiłków, które jednocześnie będą pozbawione sztucznych dodatków: aromatów, barwników, czy wypełniaczy i konserwantów.

Poza zbilansowaną dietą i liczbą posiłków w ciągu dnia ważną kwestię odgrywają również czas spożywania posiłku oraz… co ważne - dyscyplina właścicieli.

Bądź konsekwentny i unikaj przysmaków

- Najlepiej, aby psy zjadały posiłek w przeciągu 10-15 minut. To pomaga przy ustabilizowaniu pracy układu pokarmowego. Jeżeli pozwolimy, aby karma pozostawała w misce na dłuższy czas, nauczymy czworonoga, że będzie mógł jeść, kiedy chce. Zabierając mu miskę po kwadransie oduczymy go podjadania. Ważne w tym jest także nasza konsekwentność w kwestii podawania psu różnych smakołyków. Takie zachowanie może nie wpłynąć dobrze na zdrowie naszego psa, prowadząc w najgorszym razie do nadwagi i otyłości - tłumaczy dalej Magdalena Sztylkowska.

Rutyna w diecie psa jest niezwykle istotna. Dzięki utrzymywaniu odpowiedniego harmonogramu podawania ostatniego posiłku gwarantujemy naszemu czworonogowi spokojnie przespaną noc i dużo energii od rana. Ponadto stałe godziny jedzenia zapewnią psu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli poczuje głód, to będzie znak, że wkrótce dostanie jedzenie. Z kolei poprzez utrzymywanie limitu czasowego na zjedzenie posiłku nie tylko oduczymy go jedzenia o każdej porze, kiedy będzie miał na to ochotę, ale również unikniemy ewentualnych problemów związanych z potencjalną otyłością.

Jaka powinna być dobrze zbilansowana karma dla psów?

Warto wziąć pod uwagę, że karma karmie nierówna. Jadłospis psa należy uzupełniać także o dodatkowe składniki, które ważne są dla ich prawidłowego funkcjonowania. Jak? Na przykład poprzez superfoods, które mogą znaleźć się nie tylko w codziennej diecie człowieka, ale też jego czworonożnego przyjaciela. Pokarm wzbogacony o wartościowe składniki sprawi, że pupil będzie mniej narażony na problemy zdrowotne związane z różnymi niedoborami. Mowa, np. o żwaczu wołowym, popularnie nazywanym flaczkami wołowymi. To jedna z komór żołądka krowy, w której żyją bakterie niezbędne do prawidłowego działania układu pokarmowego, które bardzo dobrze wpływają na ogólny stan zdrowia psa. W jego cennym składzie znajdują się również: najwyższej jakości białko i witamina B12, które wspierają rozwój mięśni i ich zaopatrzenie w krew, oraz witamina A i nienasycone kwasy tłuszczowe z grupy Omega, wspierające układ odpornościowy.

Wybierając karmę warto zwrócić uwagę także na to, czy posiada ona w swoim składzie zboża lub gluten. W przypadku niektórych ras narażonych na alergie pokarmowe, może być to ważny czynnik dla właściciela. Oznaką wartościowego posiłku jest także fakt, który wskazuje, że w jego składzie nie występują konserwanty i aromaty. Jak się jednak okazuje, wybór dobrze zbilansowanej karmy nie jest prosty, a właściciele zwierząt mogą czuć dyskomfort podczas analizy etykiet ze składem psich i kocich posiłków.

Należy także nadmienić, że rośnie liczba świadomych właścicieli psów, dla których istotne jest to, co znajduje się w posiłkach dla ich pupili - wynika z badań przeprowadzonych przez Kantar na zlecenie Butcher’s Pet Care Polska. W badaniach aż 93% respondentów stwierdziło, że prosta i czytelna lista składników w danej karmie jest dla nich niezwykle ważna.

