Sposoby na świąteczne porządki! Ułatw sobie życie

ŁAD(NIE) TU!

To najprostsza droga do uzyskania porządku. Przejdź się po domu i odnieś przedmioty ‘”krzątające” się po pomieszczeniach na ich miejsce. Schowanie ubrań do szafy, złożenie koca, odniesienie kubka po herbacie do kuchni sprawi, że dom wyda się bardziej uporządkowany i przestrzenny.

KOLEJNOŚĆ DOBRZE ZACHOWANA

Kilka dni przed świętami zacznij od miejsc, które tak szybko się nie ubrudzą, np. umycia drzwi, wyczyszczenia mebli tapicerowanych i bibelotów. Obowiązuje zasada: od ogółu do szczegółu. I od góry do dołu. Sprzątanie możesz rozłożyć też na dni, np. jednego sypiania, w kolejnych łazienka, kuchnia, pokój dzienny.

#ŁAZIENKA

Zacznij od glazury, dopiero potem umyj wannę, umywalkę, armaturę, muszlę klozetową i podłogi. Porządki ułatwi Płyn do mycia łazienki PERFECT HOUSE BATHROOM Profesjonalny płyn do mycia łazienki, który można stosować do: armatury łazienkowej, płytek, fug, kabin prysznicowych i wszystkich powierzchni ceramicznych, plastikowych i akrylowych. Świetnie radzi sobie z kamieniem, osadem z mydła, zaciekami z wody i nalotem na wannie i kabinie prysznicowej.

#KUCHNIA

Przy okazji porządków warto zajrzeć do szafek i wyrzucić produkty po terminie. Następnie wycieramy szafki wewnątrz i fronty, okap, piekarnik, zlew, blat i podłogę. PERFECT HOUSE KITCHEN Profesjonalny płyn do mycia kuchni doskonale sprawdzi się w wszystkich kuchennych porządkach. Z powodzeniem może być wykorzystany do mycia blatów, kuchenki z okapem, płyt indukcyjnych i ceramicznych, lodówki, piekarnika kafelków, zlewozmywaków i koszy na śmieci. Unikalna kompozycja składników, zawartych w płynie do mycia kuchni, pozwala na skuteczne czyszczenie oraz jednoczesne zabezpieczenie powierzchni przed ponownym zabrudzeniem. Wydajny płyn jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie rysuje ich oraz delikatnie pielęgnuje i nadaje połysk.

#W (S)POKOJU

W salonie, sypialni, gabinecie, pokojach dzieci zadbaj przede wszystkim od wytarcia mebli, odświeżenia tapicerek, blatach i parapetach. PERFECT HOUSE FURNITURE Profesjonalne mleczko do mycia i pielęgnacji mebli dzięki formule mleczka pozwala uzyskać świeży i piękny wygląd czyszczonych powierzchni, bez powstawania smug, zacieków oraz nieestetycznego nalotu. Mleczko niweluje osadzanie się kurzu i wchłanianie wody oraz zabezpiecza powierzchnię przed zabrudzeniami, dodatkowo delikatnie je nabłyszcza i pielęgnuje. Posiada starannie skomponowany zapach dla świeżości Twoich wnętrz! Znaczącym atutem mleczka do mebli jest niezwykła wydajność i zapach, który utrzymuje się w pomieszczeniu, nadając mu świeży i przyjemny aromat. Jest przeznaczone do mebli drewnianych oraz wykonanych z surowców drewnopodobnych. Na koniec odkurzanie i mycie podłóg.

NA O(D)PORNYCH

Podczas porządków może okazać się, że niektóre plamy i zabrudzenia są trudne do usunięcia. Poradzi sobie z nimi PERFECT HOUSE OIL&GREASE REMOVER Profesjonalny Płyn odtłuszczający do różnego rodzaju powierzchni. Z powodzeniem zastąpi wiele środków czystości. Jego innowacyjna, skoncentrowana formuła została stworzona, by z łatwością usuwać nawet najtłustsze zabrudzenia m.in. z: kuchenek, piekarników, grilli, kominków, mebli tapicerowanych. Podczas porządków we wnętrzu unosić będzie się niezwykła i zmysłowa woń piwonii, przywodząca na myśl perfumy wysokiej jakości, która długo będzie unosić się w powietrzu.

W szystkie kosmetyki do wnętrz wyróżnia wyjątkowy zapach, dzięki któremu jest im bliżej do eleganckich perfum niż do tradycyjnych środków czystości.

