Włosy pełne objętości, a skóra głowy dogłębnie umyta. Takie cuda za jedyne 12 zł

Kosmetyki dla całej rodziny to zawsze dobry pomysł. Marka Mum and Who to firma kosmetyczna tego samego producenta, co marka Nacomi. Ich kosmetyki dedykowane są dla całej rodziny i z powodzeniem mogą być stosowane u małych dzieci. Probiotyczny żel pod prysznic Mum and Who genialnie odżywi i umyje każdy rodzaj skóry. Został on wzbogacony o kompleks pre i probiotyków delikatnie myje, pomaga wzmacniać barierę ochronną skóry i przywraca prawidłową równowagę mikroflory bakteryjnej.

Pielęgnację włosów warto zacząć od dobrego oczyszczania. Szampon balansujący FIVE HERBS od Barwa Cosmetics do włosów normalnych i przetłuszczających bogaty jest w zbawienne składniki aktywne oraz zioło. Jego delikatna formuła pozbawiona jest mocnych detergentów, czy składników drażniących. Genialnie domywa włosy i sprawia, że są one świeże przez długi czas.

Marzą Ci się oryginalne zapachy w balsamach do ciała? Koniecznie wypróbuj śmietankę do ciała Fluff o zapachu śliwki w czekoladzie. To delikatny i szybko się wchłaniający produkt, który zapewni Twojej skórze nawilżenie i odżywienia na najwyższym poziomie.

Woda micelarna Very Rose od marki NUXE to oczyszczenie i demakijaż na najwyższym poziomie. Doskonale radzi ona sobie z trwałem makijażem, również oczu. Koi skórę i nie powoduje podrażnień. Czego chcieć więcej?

ALGOPRO C od marki SENSUM MARE to skondensowana dawka witaminy C w dwóch stężeniach. Do wyboru jest krem z 3 proc. witaminą C lub odżywcze serum z 10 proc. witaminą C. Kosmetyki te genialne odżywiają skórę, działają antyoksydacyjnie, redukują przebarwienia skórne oraz dodają cerze blasku.

Również w makijażu postaw na glow. Kremowe rozświetlacze od marki Golden Rose to już ponadczasowy hit. Idealnie się rozcierają na skórze tworząc efekt tafli. Używaj ich jako klasycznych rozświetlaczy, cieni do powiek lub jako produktów do ciała.