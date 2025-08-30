Jak mrozić grzyby? Tak przygotowane będą pyszne i bez goryczy

Grzyby można mrozić na surowo. Jednak trzeba pamięć, że nie każde się do tego nadają. Kurki, rydze czy kanie stają się wtedy gorzkie. Przed mrożeniem grzybów nie powinno się także ich moczyć. Nasiąknięte wodą po zamrożeniu i późniejszym rozmrożeniu stracą jędrność i strukturę. Grzyby można także wcześniej ugotować, ale wtedy tracą swój głęboki aromat. Zatem jak najlepiej mrozić grzyby, by nie były gorzkie, ale pełne smaku?

Zapomnij o gotowaniu. Grzyby będą pyszne i bez goryczy. Oto jak mrozić grzyby

Żeby grzyby nie straciły formy, aromatu i smaku przed mrożeniem trzeba je podsmażyć na maśle. Dzięki takiej konserwacji kurki lub rydze nie będą gorzkie. Wystarczy około pięciu minut, by zamknąć smak w kapeluszach lub w plastrach w zależności od tego, do czego planujemy później użyć mrożonek. Zanim podsmażymy grzyby, trzeba je dokładnie wyczyścić (z maślaków warto zdjąć skórkę). Najlepiej zrobić to przy użyciu mokrej szmatki i pędzelka. Grzyby, które wrzucimy na patelnię, powinny być suche. Duże kapelusze warto wcześniej pokroić na mniejsze kawałki. Małe egzemplarze warto podsmażyć w całości, usuwając wcześniej ogonek. Taki zabieg pozwoli także wyeliminować robaczywki. Smażenie grzybów nie powinno trwać za długo, chodzi jedynie o to, by złapały temperaturę, która pozwoli zamknąć smak, który przechowamy także dzięki dodatkowi masła. Ważne by masła było sporo. Jeśli chcemy dodatkowo podkreślić leśny aromat, do smażenia można dodać także gałązkę rozmarynu, sól oraz pieprz. Do grzybów, które planujemy użyć np. do sosu, można także dodać cebulę szalotkę. Tak przygotowane grzyby studzimy i przekładamy do specjalnych pojemników lub woreczków przeznaczonych do mrożenia. Warto mrozić małe porcje, łatwiej będzie je wykorzystać w całości. Grzybów, podobnie jak innych produktów, raz rozmrożonych nie wolno zamrażać ponownie. To samo tyczy się potraw z użyciem mrożonek. Surowe grzyby można przechowywać w zamrażarce pół roku. Grzyby poddane wcześniej obróbce termicznej nawet rok.

ZOBACZ TEŻ: Gdzie rosną grzyby? Najlepsze miejsca na prawdziwki

Mrożenie grzybów na surowo ma swoje wady, niektóre gatunki stają się gorzkie, a moczenie pozbawia je jędrności.

Sekretem smacznych mrożonych grzybów jest ich krótkie podsmażenie na maśle przed zamrożeniem.

Ten prosty zabieg pozwoli zachować smak i aromat grzybów, eliminując gorycz i zapewniając ich doskonałą strukturę po rozmrożeniu.

Dowiedz się, jak prawidłowo przygotować grzyby do mrożenia, aby cieszyć się ich smakiem przez długi czas!