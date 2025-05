Jak odświeżyć wnętrze bez remontu? Komfort ma na to ponad 4 200 sposobów

Przez cały czerwiec podsypuj tym lawendę. Będzie kwitła aż do jesieni. Znajomy botanik pokazał, jak zrobić szybki nawóz pobudzający lawendę. Odżywka do roślin jasnowatych

Tysiące modeli dostępnych od ręki

Nowy katalog Komfort to imponująca liczba propozycji – ponad 4 200 modeli w różnych kolorach, fakturach i rozmiarach. Szeroka oferta obejmuje produkty w różnych rozmiarach - od kompaktowych dywaników idealnych do niewielkich pomieszczeń, po okazałe formaty XL do przestronnych salonów i jadalni. Wszystkie dostępne są zarówno online na komfort.pl, jak i w sklepach Komfort w całej Polsce.

Styl, który dopasowuje się do wnętrza

W katalogu znajdują się propozycje idealne do różnych stylów aranżacyjnych - od loftowych i skandynawskich, przez klasyczne i boho, aż po eleganckie, art déco czy glamour. Komfort postawił na estetyczną różnorodność: abstrakcyjne wzory w kolekcji Glitz, malarskie inspiracje w serii Sirena, delikatne pastele w modelach Moyo czy stonowane beże w Elio. Nowoczesne wzornictwo łączy się tu z ponadczasową formą.

Na każdą potrzebę – funkcjonalnie i świadomie

Portfolio marki to nie tylko design, także praktyczne rozwiązania dopasowane do codziennych potrzeb. Znalazły się w nim m.in. produkty odporne na zabrudzenia, łatwe do czyszczenia czy przystosowane do prania w pralce. Modele z antypoślizgowym spodem zapewniają bezpieczeństwo, z kolei te kompatybilne z ogrzewaniem podłogowym - umożliwiają efektywne rozprowadzanie ciepła w pomieszczeniu, gwarantując przyjemne ciepło pod stopami i oszczędność energii. Dla osób ceniących ekologiczne podejście przygotowano także opcje wykonane z naturalnych lub recyklingowanych włókien.

Edycje limitowane – design w wersji premium

W ofercie uwzględniono również kolekcje sygnowane przez znane marki, dostępne wyłącznie w sieci Komfort. Minimalistyczne, subtelne dywany Calvin Klein, czy nowojorskie, modernistyczne propozycje z domu mody DKNY. Warto też zwrócić uwagę na propozycje z wełny od polskiego producenta Dywilan, który łączy rzemieślniczy kunszt z ponadczasową estetyką.

Zakupy na własnych zasadach

Wybór idealnego dywanu jeszcze nigdy nie był tak prosty. Produkty z nowego katalogu Komfort są dostępne zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Klienci, którzy wolą obejrzeć produkt na żywo, mogą odwiedzić jeden z salonów w całej Polsce, natomiast ci preferujący zakupy bez wychodzenia z domu - skorzystać z pełnej oferty na stronie komfort.pl.