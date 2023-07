Jak podróżować z kotem? Garść praktycznych wskazówek

AKLIMATYZACJA KOTA KLUCZEM DO SUKCESU

Jak przygotować kota do podróży? Musisz nauczyć go przyzwyczajać się do elementów, które są częścią podróżowania z kotem. Oznacza to więc szkolenie kota, aby przyzwyczaić go do transportera, samochodu i przebywania w nowych miejscach. Zazwyczaj najłatwiej przystosować do takich waurnków koty młode, jednak rodzice starszych mruczków nie powinni się zniechęcać - może to po prostu zając nieco więcej czasu.

Kluczem jest także przygotowanie się do podróży z wyprzedzeniem poprzez stopniową aklimatyzację kota i przygotowanie odpowiednich zapasów przed datą wyjazdu. Po pierwsze - upewnij się, że masz odpowiedni transporter dla kota, który zapewni mu bezpieczne i wygodne miejsce podczas podróży. Transporter powinien być odpowiednio przewiewny i zapewniać kotu wystarczającą przestrzeń do ruchu. Jeśli podróżujesz samochodem, umieść transporter z kotem w bezpiecznym miejscu, np. na tylnym siedzeniu. Unikaj także pozostawiania kota na przednim siedzeniu lub trzymania go na kolanach, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla Ciebie i kota podczas jazdy.

Dodatkowo zanim wyruszysz w podróż, zaleca się wizytę u weterynarza, aby upewnić się, że kot jest zdrowy i ma aktualne szczepienia. Weterynarz może również doradzić w sprawie ewentualnych leków przeciwwymiotnych lub przeciwbólowych, które mogą być przydatne w podróży.Ważne jest, aby kot miał na szyi obrożę z identyfikatorem zawierającym Twoje dane kontaktowe. Możesz również rozważyć wszczepienie chipa identyfikacyjnego, aby ułatwić odnalezienie kota w przypadku zagubienia. Podczas dłuższych podróży zatrzymuj się co jakiś czas, aby umożliwić kotu odpoczynek, nawodnienie i załatwienie potrzeb fizjologicznych. Upewnij się także, że kot pozostaje na smyczy lub w bezpiecznym otoczeniu, aby uniknąć przypadkowej ucieczki.

JEDZENIE MA ZNACZENIE

Zapewnij także na czas podróży odpowiednią ilość karmy dla kota, aby utrzymać go w regularnym harmonogramie żywieniowym. – Tu z pomocą przyjdą multipacki marki Butcher’s - mówi Magdalena Sztylkowska. - Saszetki z mokrą karmą dla Twojego pupila to idealne rozwiązanie w podróży. Zbilansowana karma w idealnej objętości na każdy posiłek, zapewni komfort żywieniowy w czasie jazdy czy wycieczek – dodaje.

– Pet parents chcą wiedzieć, co trafia do misek ich podopiecznych. Krótki, przejrzysty skład daje im nad tym kontrolę - nawet w podróży. Różnorodność smaków ma ogromne znaczenie dla kotów, dlatego w naszej ofercie znajdują się klasyczne karmy z kurczakiem czy wołowiną, ale też takie zawierające frykasy, na które koty mają szczególną chrapkę – pstrąg, łosoś a nawet... krewetki – wyjaśnia Sztylkowska.Pamiętać należy również o zapewnieniu świeżej wody dla kota. Uważaj także na to, że niektóre koty mogą doświadczać stresu w trakcie podróży. Dlatego warto skonsultować się z weterynarzem w celu uzyskania informacji na temat naturalnych lub farmakologicznych środków wspomagających, które mogą pomóc małemu przyjacielowi.