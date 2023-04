Jak pozbyć się białych plam po gorących kubkach ze stołu? Ten trik z żelazkiem jest niezawodny. Stół po chwili będzie jak nowy

Tych słów nigdy nie mów dzieciom. To 4 rzeczy, które sprawią, że Twoje dziecko straci pewność siebie i w przyszłości może Cię za to obwiniać

Jak usunąć białe plamy po gorących kubkach ze stołu?

Wiele osób zastanawia się, czym skutecznie usunąć białe plamy po gorących kubkach ze stołu. Charakterystyczne śladu mocno psują estetykę ciemnych mebli, a co gorsza wcale nie jest łatwo się ich pozbyć. Tu na pewno nie pomoże zwykłe przetarcie stołu zwilżoną ściereczką, a nawet umycie jego powierzchni detergentem. Białe plamy na stole powstają często na meblach lakierowanych. To efekt stawiania na nich kubków z gorącym napojem lub nawet rozlania alkoholu. Na szczęście istnieje kilka sposobów na usunięcie białych plam po gorących kubkach ze stołu czy mebli. I co najważniejsze - zrobisz to sama w domu, bez wsparcia fachowca.

Na plamę nakłada się papkę zrobioną z jednej łyżki soli i dwóch łyżek oliwy. Nałóż ją na poplamione miejsce i pozostaw przez trzy godziny. Potem wypoleruj drewno miękką ściereczką.

Białą plamę po gorącym kubku powstałą na stole można pocierać naftą zmieszaną z olejem jadalnym. Następnie należy wypolerować powierzchnię mebla naturalnym korkiem od butelki.

Szybki sposób na pozbycie się plam po gorących kubkach z mebli lakierowanych

Istnieje jeszcze jeden, naprawdę prosty i szybki sposób na pozbycie się plam po gorących kubkach z mebli lakierowanych. Jest on wypróbowany i często proponowany na forach przez internautów. Potrzebujesz jedynie bawełnianej ściereczki i żelazka. Przyłóż do plamy podwójnie złożoną ściereczkę, a następnie przeprasuj to miejsce żelazkiem nastawionym na średnią moc. Po około 5 sekundach plama powinna zniknąć lub przynajmniej zblednąć.