Jak pozbyć się kreta w ogrodzie? Domowe sposoby, by niechciany lokator budował kopce z dala od twojego trawnika

Kret w ogrodzie spędza sen z powiek właścicielom wypielęgnowanego trawnika, warzywnika czy rabaty z kwiatami. Choć wielu osobom ten zwierzak kojarzy się miło za sprawą czeskiej bajki o kreciku, to ten prawdziwy niestety potrafi zniszczyć wysiłek ogrodników. Zanim jednak zabierzemy się za odstraszanie warto wiedzieć, że krety są w Polsce pod częściową ochroną. Zgodnie z zapisami ustawy i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej oznacza to, że nie podlega ochronie na terenie: ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych. Częściowa ochrona zwierzęcia jest związana z jego pożytecznością. Gryzoń jest pomocny przy zwalczaniu szkodników. Jego menu główne to larwy owadów, dżdżownice i drobne kręgowce. Dlatego krety lepiej wypłoszyć niż sięgać po drastyczne rozwiązania.

Jak pozbyć się kreta w ogrodzie? Humanitarne domowe sposoby na odstraszenie szkodnika

Kopce kreta pojawiają się zazwyczaj na wiosnę. Zwierzak właśnie wtedy budzi się zimowego snu i wyrusza na łowy. Chociaż nie interesuje go podgryzanie warzyw, to podziemne tunele znacznie osłabiają rośliny. Poza tym, nic tak nie psuje obrazu wypielęgnowanego trawnika, jak usypane z ziemi kopce, które zostawia po sobie kret. Ten zwierzak ma bardzo wrażliwy słuch dlatego jednym z najpopularniejszych sposobów jest odstraszanie dźwiękowe, o którym piszemy wyżej. Niechcianego gościa mogą zniechęcić także rośliny. Kret nie lubi zapachu aksamitek, lawendy i czarnego bzu, a także czosnku i bazylii. Dlatego tam, gdzie zwierzak plądruje uprawy, warto zasiać lub zasadzić jedną z nich. Popularny gryzoń nie znosi także zapachu ludzkich włosów oraz sierści psów i kotów. Choć brzmi to dość obrzydliwie, to warto zebrać resztki ze szczotki lub trymera, uformować kulkę i wrzucić do kreciej nory.

Jak pozbyć się kreta domowymi sposobami? Triki na trawnik bez kopców

Najskuteczniejszą ochroną trawnika przed kretem będzie specjalna siatka, która uniemożliwi gryzoniom wejście na działkę. Działania najlepiej przeprowadzić podczas zakładania murawy lub jej renowacji. Siatkę rozwija się na glebie i przybija kotwami. Następnie przykrywa około 15 centymetrową wartą ziemi i obsiewa trawą. Jednak, gdy na takie działania za późno (lub za wcześnie w przypadku renowacji), możemy odstraszyć szkodnika zapachem. Włosami, o których piszemy wyżej, ale nie tylko. Krety nie lubią także woni octu, oleju napędowego i nafty. Najbardziej jednak drażni je zapach ryb, a w szczególności śledzi. Warto zatem wrzucić kawałki do kreciej nory. Gryzoń szybko się wyniesie.

