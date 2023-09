Kolor włosów, który najbardziej pasuje do piwnych oczu. Według stylistów to najlepszy wybór na jesień 2023. Barwa, która podkreśla urodę

Pleśń w doniczce pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy przechowujemy kwiaty w wilgotnym pomieszczeniu lub/i nadmiernie podlewamy żyzną ziemię. Najczęściej dochodzi do tego w zimnych miesiącach, kiedy szczelnie zamykamy okna w mieszkaniach. Ten specyficzny biały nalot na ziemi często bywa także mylony z wapiennym osadem, który powstaje na obrzeżach doniczki w wyniku podlewania roślin twardą wodą. O ile osad nie jest niebezpieczny, to pleśń w doniczce może przyczynić się do obumierania kwiatów. Dlatego trzeba zadziałać szybko. Zamiast chemicznych środków warto sięgnąć po cynamon i zastosować domowy sposób na zwalczanie pleśń i grzybów z ziemi kwiatów doniczkowych.

Jak pozbyć się pleśni na ziemi w doniczce. Cynamon zadziała na pleśń i grzyby

Najprostszym sposobem na pozbycie się pleśni w doniczce jest posypanie ziemi popularną przyprawą, którą kojarzymy z szarlotką. Jednak cynamon nie tylko wzbogaca smak potraw ale ma także właściwości grzybobójcze. Wystarczy wysypać łyżeczkę mielonego cynamonu na ziemię zaatakowana pleśnią. Dla lepszego efektu warto wymieszać przyprawę z wierzchnią warstwą gleby. W ten sposób pozbędziesz się pleśni nie tylko w doniczkach. Trik z cynamonem z powodzeniem można wykorzystać także w przypadku roślin ogrodowych. Pamiętaj też, że przed posypaniem ziemi cynamonem trzeba zebrać warstwę białej pleśni.

Cynamon pomoże nie tylko na pleśń. Przyda się także podczas przesadzania kwiatów doniczkowych

Cynamon ma znacznie więcej zastosowań w ogrodnictwie i uprawie roślin domowych. Aromatyczna przyprawa przyda się także do odstraszania mówek oraz mszycy. Pomoże także podczas przesadzania kwiatów. Jeśli chcemy, by rośliny szybciej się ukorzeniły i zakwitły, wystarczy wsypać odrobinę przyprawy do otworu w ziemi, do którego następnie przesadzimy kwiaty.

