Jak stawiać granice dziadkom. Te proste zasady pomogą uniknąć konfliktów o wychowanie dziecka

Babcia pozwala na wszystko, a mama zabrania. Skąd biorą się te różnice?

Często zdarza się tak, że u dziadków dzieciom wolno znacznie więcej niż u nas w domu. Jak pokazują dane z Uniwersytetu Michigan, prawie połowa rodziców uważa, że starsze pokolenie bywa zbyt pobłażliwe wobec wnuków. Z drugiej strony spora część mam i ojców zauważa, że dziadkowie bywają też zbyt surowi w sprawach, na które my na co dzień po prostu przymykamy oko.

Taka sytuacja wynika zazwyczaj z zupełnie odmiennego podejścia do wychowania. Dziadkowie chętnie trzymają się swoich starych metod, podczas gdy dzisiejsza wiedza o zdrowiu i bezpieczeństwie maluchów mocno poszła do przodu. Do tego dochodzą zupełnie nowe problemy, o których starsi po prostu nie mają pojęcia, jak na przykład kwestie bezpieczeństwa i udostępniania zdjęć dziecka w sieci.

Zobacz także: Jak zmotywować dziecko do nauki? Zamiast nagród warto rozbudzić jego naturalną ciekawość świata

Brak wspólnych zasad. Jak sprzeczne komunikaty wpływają na dziecko

Kiedy dorośli ciągle kłócą się o to, na co pozwolić maluchowi, dziecko bardzo szybko wyczuwa panujące w domu napięcie. Jak możemy przeczytać w publikacji na portalu PubMed Central, ciągłe podważanie zdania rodziców przez babcię lub dziadka sprawia, że u pociechy pojawia się silny niepokój i złość. Takie zachowanie powoli burzy całe poczucie bezpieczeństwa malucha, ponieważ gubi się on w tym, kogo tak naprawdę ma słuchać.

Dzieje się tak dlatego, że dziecko dostaje z dwóch stron sprzeczne sygnały, co wywołuje u niego potężny mętlik w głowie (w psychologii fachowo nazywa się to dysonansem poznawczym). Każdy maluch potrzebuje bardzo jasnych i stałych ram, aby móc bez wielkiego stresu poznawać świat. Jeśli u dziadków domowe zakazy znikają, a potem nagle wracają, dziecko nie radzi sobie ze swoimi emocjami i może zacząć sprawiać nam spore problemy wychowawcze.

Jak wyznaczyć granice dziadkom? Te zasady ułatwią codzienne życie

Warto usiąść z dziadkami do spokojnej rozmowy i wspólnie ustalić plan działania, aby uniknąć w przyszłości niepotrzebnych nerwów:

porozmawiajcie o tym, jakie konkretnie zachowania są akceptowane w waszym domu, a czego dziecku pod żadnym pozorem nie wolno

zadbajcie o to, aby wszyscy opiekunowie reagowali dokładnie tak samo na złamanie domowych zasad przez pociechę

wytłumaczcie dziadkom z góry, jakie wyciągacie konsekwencje wobec malucha za jawne nieposłuszeństwo

nie czekajcie z rozmową do momentu wielkiego wybuchu złości, tylko starajcie się reagować od razu po zauważeniu problemu

Według informacji udostępnionych przez agencję CDC domowe reguły działają najlepiej wtedy, gdy są w pełni przewidywalne i przestrzegane przez każdego dorosłego z najbliższego otoczenia dziecka. Dobrym pomysłem może być spisanie najważniejszych ustaleń na kartce i powieszenie ich na lodówce, aby nikomu nie wyleciały z głowy.

W jaki sposób zwrócić babci uwagę? Podpowiadamy bezpieczne rozwiązania

Zwracanie uwagi bliskim ze starszego pokolenia nigdy nie należy do najprostszych zadań, ale ciągłe duszenie w sobie złości tylko pogarsza całą sytuację. Przedstawiciele szpitala dziecięcego St. Louis Childrens Hospital podpowiadają, że najlepsze efekty przynosi szczera rozmowa przeprowadzona z szacunkiem i bez wzajemnego oskarżania się. Zamiast od razu wytykać babci czy dziadkowi błędy wychowawcze, warto na samym wstępie mocno podziękować im za ich czas oraz ogromną pomoc w codziennej opiece nad maluchem. Kiedy na spokojnie wytłumaczymy nasze domowe zasady jako szczerą troskę o dobro pociechy, dziadkowie znacznie chętniej przystaną na kompromis i zaczną grać z nami w jednej drużynie.

Źródła

C.S. Mott Children’s Hospital National Poll on Children’s Health (University of Michigan) — "When parents and grandparents disagree" () (https://mottpoll.org/reports/when-parents-and-grandparents-disagree)

St. Louis Children’s Hospital – The Pulse () (https://www.stlouischildrens.org/health-resources/pulse/grandma-said-so)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — Tips for Creating Rules | Essentials for Parenting Toddlers () (https://www.cdc.gov/parenting-toddlers/structure-rules/rules.html)

Intergenerational Parenting Styles and Children’s Problem Behaviors: The Mediating Role of the Grandparent–Parent Relationship () (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12382702/)

