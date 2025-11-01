Jak wyczyścić grób z granitu? Dodaj 2 łyżki do wody i przetrzyj płytę nagrobną. Granit będzie lśniący. W ten sposób unikniesz zarysowania grobu

Karolina Piątkowska
2025-11-01 5:00

Jak czyścić grób? Już za kilka tygodni obchodzić będziemy Dzień Wszystkich Świętych 2025. Polacy tłumnie ruszą odwiedzać groby bliskich i wspominać zmarłych. Zanim to jedna nastąpi wiele osób porządkuje groby i szykuje je na 1 listopada. Czyszczenie płyty nagrobnej nie jest takie łatwe, jak mogłoby się wydawać, a nieumiejętne szorowanie może skończyć się zarysowaniami. Podpowiadamy, jak skutecznie wyczyścić grób z granitu.

Mycie grobu

i

Autor: Robert Petrovic/ Shutterstock
  • Przed Dniem Wszystkich Świętych warto odpowiednio przygotować nagrobki, zwłaszcza te granitowe.
  • Niewłaściwe środki czyszczące mogą uszkodzić granit. Istnieje prosty, bezpieczny sposób na jego pielęgnację.
  • Odkryj, jak za pomocą zaledwie dwóch składników skutecznie wyczyścić granitowy grób bez ryzyka uszkodzeń!

Jak wyczyścić grób z granitu? Ten prosty sposób Ci w tym pomoże

Dzień Wszystkich Świętych to szczególne wydarzenie w naszej tradycji. 1 listopada Polacy odwiedzają groby bliskich i modlą się za dusze zmarłych. W wielu polskich domach przygotowania do obchodów święta rozpoczynają się już w październiku. Tradycją jest mycie i porządkowanie grobów bliskich. Zanim zostaną one przyozdobione kwiatami i zniczami warto zadbać, by na płycie nagrobnej nie było zaschniętych liści, błota oraz innych zanieczyszczeń. W przypadku grobu z granitu warto znać zasady, jak go prawidłowo czyścić. Zastosowanie nieodpowiednich detergentów może nieodwracalnie odbarwić powierzchnię. 

Sposób na czyszczenie grobu z granitu. Dodaj 2 łyżki do wody

Aby skutecznie wyczyścić grób z granitu potrzebujesz jednie ciepłej wody i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Taka mieszanka z powodzeniem poradzi sobie z zaschniętym brudem i kurzem. Pamiętaj, by podczas czyszczenie granitowego grobu używać miękkich ściereczek, które nie porysują jego powierzchni. Najlepiej w tym przypadku sprawdzi się mikrofibra. Nie używaj szczotek o twardym włosie. Zrezygnuj również z detergentów o kwaśnych odczynie. Czyszczenie grobu z granitu przy pomocy cytryny lub octu może zniszczyć płytę nagrobną i pojawią się na niej przebarwienia. 

Kwiaty na cmentarz
6 zdjęć
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
SPRZĄTANIE GROBÓW