Jak wyhodować niebieskie storczyki w domu? Złap za strzykawkę i zrób to, a kwiaty pokryją się niebieskim kolorem

Niebieskie storczyki w sklepach nie występują naturalnie, a ich intensywny kolor jest wynikiem sztucznego barwienia.

Barwnik wprowadzany jest bezpośrednio do pędu kwiatowego, najczęściej w przypadku białych odmian storczyków.

Pielęgnacja barwionych storczyków jest taka sama jak tych naturalnych, a zraszanie nie wpływa na ich kolor.

Chcesz dowiedzieć się, jak samodzielnie zabarwić storczyka i czy jest to bezpieczne dla rośliny?

Dlaczego storczyki w sklepach mają niebieskie kwiaty?

Niebieskie storczyki nie występuję naturalnie. Są one sztucznie barwione, a kolor wprowadzany jest bezpośrednio do pędu kwiatowego. Najczęściej barwi się storczyki z białymi kwiatami ponieważ one najlepiej przyjmują barwnik. Raz zabarwione kwiaty i będą cały czas kwitły na niebiesko. Wraz z kolejnym kwitnięciem kolor kwiatów wróci do naturalnego.

Pielęgnacja barwionych kwiatów nie różni się od tych bez barwnika. Wymagają one takiego samego podlewania oraz zraszania wodą. Wiele osób obawia się, że zraszanie niebieskich kwiatów zmyje z nich kolor. To mit, wszystkie gatunki i kolory storczyków bardzo dobrze znoszą zraszanie oraz kąpiele wodne. Jako kwiaty pochodzące z Azji potrzebują one dużo wody dostarczaj nie tylko poprzez podlewanie. Regularne zraszanie storczyków usunie kurz zalegający na liściach, który może blokować procesy fotosyntezy, a także dostarczy wodę do pędów, liści oraz kwiatów.

Jak samodzielnie zabarwić storczyka na niebiesko?

Samodzielnie barwienie storczyków na niebiesko jest możliwe i nie jest trudne. Warto jednak wiedzieć, że jest to zabieg, który nie zawsze w sto procentach się udaje. Jeżeli jednak chcesz spróbować to przygotuj niewielką strzykawkę oraz niebieski barwnik spożywczy. Barwienie zawsze należy przeprowadzać w momencie, gdy roślina wytwarza pędy kwiatowe, a same pąki nie są jeszcze rozwinięte. Do strzykawki zaaplikuj niewielką ilość barwnika i wstrzyknij go bezpośrednio do pędu kwiatowego. Czynność ta wymaga dużej precyzji, jeżeli barwnik dostanie się do innej części rośliny, to może ją uszkodzić. Dzięki takiemu zabiegowi kwiaty storczyka zabarwią się na niebiesko. Pamiętaj, że jest to efekt czasowy, a kolejny kwiaty będą kwitły już w sowim naturalnym kolorze.