Jak zadowolić podniebienie kota? To nie takie proste!

DLACZEGO ZMIANA SMAKÓW JEST WAŻNA DLA KOTÓW?

Karma dla kotów powinna być przede wszystkim... smaczna dla kotów. Choć nie jest to oczywiście jednoznaczne, to jest to mocno związane z naturą kota, który lubi zmienność smaków, jednak przy zachowaniu stałej bazy odżywczej. Niewątpliwie karma skierowana dla tych czworonogów powinna być naturalna, bezzbożowa i z dodatkiem tauryny. Utarło się, że koty są ogromnymi fanami ryb. Okazuje się jednak, że preferencje smakowe kotów kształtują się już od okresu prenatalnego i postnatalnego, a ogromne znaczenie ma fakt... co jadła ich kocia mama podczas ciąży i laktacji. Takie preferencje genetycznie przekazywane są kolejnym pokoleniom, co może wpływać na ich indywidualne smakowe wybory.

Koty mają wysublimowane podniebienia, jednak jak widać, ma to swoje genetyczne podłoże. - Jeśli jednego dnia kotu smakuje najbardziej danie z dodatkiem łososia, to nie ma w tym nic dziwnego, jeśli następnego dnia wybierze karmę z dodatkiem wołowiny. Ważne jednak, aby oferować mu różnorodność smaku w oparciu o stałą bazę odżywczą - mówi Magdalena Sztylkowska, head of marketing Butcher’s Pet Care. Smakowitość u kotów kształtuje przede wszystkim: zapach, smak, tekstura i kształt pokarmu, a także jego odczucie w jamie ustnej.

Dlatego linie skierowane do kocich czworonogów charakteryzują się dużo większą rozmaitością smaków niż linie przeznaczone dla psów. - W przypadku Butcher’s Delicious Dinners ważne jest także to, że zapewniamy kotom zaspokojenie ich naturalnych preferencji w postaci różnego smaku oraz konsystencji pokarmu, ale w oparciu o prawie identyczny skład odżywczy - podsumowuje Magdalena Sztylkowska.

Zobacz także: Miłosna ruletka odmieni horoskop na wiosnę 2023. Ten znak zodiaku najpierw mocno się nacierpi, a potem odkryje prawdziwą miłość

Do tego, jak wykazały badania, w przeciwieństwie do większości innych ssaków, koty nie wyczuwają smaku słodkiego. W efekcie tej genetycznej anomalii, koty – te dzikie jak i te udomowione – niechętnie jedzą węglowodany i dużo bardziej wolą dietę bogatą w białka. W związku z tym zwrócenie uwagi na etykietę, która informuje o braku zbóż w produkcie, to istotna informacja dla posiadacza kota. Zboże, jako węglowodan jest niechętnie odbierany przez koty, które... mogą grymasić, jeśli w karmie wyczują ten składnik. Inny eksperyment pokazał też, że koty, choć w pierwszym odruchu kierują się smakiem jedzenia, to na dłuższą metę dużo ważniejsze są dla nich wartości odżywcze, zwłaszcza stosunek tłuszczów do białka. Wniosek? W czytaniu etykiet ważna jest także uważność na ewentualne polepszacze smaków, również w postaci cukrów.

KTO REGULUJE SKŁAD ZWIERZĘCYCH POKARMÓW W POLSCE?

W zależności od kraju produkcji, jedzenie dla zwierząt podlega różnym regulacjom prawnym. W przypadku karm produkowanych na terenie Unii Europejskiej za regulacje odpowiada F.E.D.I.A.F, czyli Europejska Federacja Przemysłu Żywieniowego Zwierząt Domowych. Okazuje się jednak, że nie jest to podyktowane “twardym przepisem”, a jedynie dobrą praktyką, którą marki produkujące zwierzęce jedzenie powinny się kierować. Niestety, w większości przypadków popularnych na rynku karm etykiety (a zatem i produkty) zawierają tzw. minimum, które karma musi spełnić, aby móc zostać wprowadzona na rynek.

Butcher’s Pet Care podchodzi odpowiedzialnie – nie tylko wobec czworonogów, ale przede wszystkim – wobec ich właścicieli. Seria Delicious Dinners przeznaczona dla kotów, to odpowiednio zbilansowana sucha karma oraz ukochane przez kocie podniebienia musy i kąski w pysznym sosie, bogate w mięso i świeże składniki. Dostarczają pupilowi niezbędnej porcji witamin, by cieszył się on piękną sierścią, dobrym zdrowiem i chęcią na kocie psoty. A to wszystko w przejrzystym (i krótkim) składzie, który jasno opisuje zawartość mięsa, witamin, mikroskładników oraz dodatków.

– Pet parents chcą wiedzieć, co trafia do misek ich podopiecznych. Krótki, przejrzysty skład daje im nad tym kontrolę, nie ukrywamy nic w składzie, w którym jasno widać, że dużą część stanowi mięso. Różnorodność smaków ma ogromne znaczenie dla kotów, dlatego w naszej ofercie znajdują się klasyczne karmy z kurczakiem czy wołowiną, ale też takie zawierające frykasy, na które koty mają szczególną chrapkę – pstrąg, łosoś a nawet... krewetki – wyjaśnia Sztylkowska.