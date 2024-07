Janusz Chabior jako Kojak. Aktor ogłasza powrót serialu na polskie ekrany!

Jak wlać ocet do rur, by je udrożnić? Większość osób robi to źle i ocet jest nieskuteczny. Wystarczy zrobić to tak, a odpływ i rury będę udrożnione. Sposób na zatkane rury

Legenda telewizji, którą pokochali widzowie na całym świecie, znów wkracza do akcji. Po latach nieobecności na polskich ekranach, kultowy „Kojak" powraca, aby ponownie zachwycać widzów niepowtarzalnym klimatem i charyzmatycznym bohaterem. Serial, który zadebiutował w latach 70., zdobył ogromną popularność dzięki nieustraszonemu detektywowi Theo Kojakowi, granemu przez magnetycznego Telly'ego Savalasa. Kojak, znany ze swojej błyskotliwości, bezkompromisowego podejścia do walki z przestępczością oraz charakterystycznej łysiny i zamiłowania do lizaków, stał się ikoną telewizji kryminalnej. Powrót „Kojaka" na ekrany to doskonała okazja dla nowych widzów, aby odkryć fenomen tego serialu, oraz dla wiernych fanów, aby ponownie cieszyć się jego niezapomnianą atmosferą i napięciem.

Janusz Chabior jako Kojak

W mediach społecznościowych znanego polskiego aktora – Janusza Chabiora – został opublikowany intrygujący film, w którym aktor pokazuje się w niezwykle zaskakującej charakteryzacji przypominającej legendarnego detektywa Kojaka, bohatera popularnego serialu z lat 70. Jakie powiązanie ma aktor z kultową produkcją? Janusz Chabior jest jej ogromnym fanem i z radością wziął udział w akcji promującej powrót serialu na polskie ekrany i opublikował w swoich mediach społecznościowych zabawne wideo, przedstawiające jego transformację w kultową postać.

Kojak - charyzmatyczny detektyw

Theo Kojak to nowojorski detektyw, grany przez legendarnego Telly'ego Savalasa. Jest to postać pełna sprzeczności. Jego twardość i bezkompromisowość na służbie kontrastują z wyjątkowym urokiem osobistym i poczuciem humoru. Kojak znany jest również ze swojego charakterystycznego wyglądu – ogolonej głowy i lizaka, z którym się praktycznie nie rozstaje. Rola Theo Kojaka, zanim trafiła do Telly'ego Savalasa, była pierwotnie oferowana innym aktorom, w tym między innymi Marlonowi Brando i Robertowi Mitchumowi. Ostatecznie to właśnie Savalas uczynił ją kultową i rozpoznawalną na całym świecie.

Lizak i ponadczasowe teksty

Kojak był znany z tego, że często trzymał w ustach lizaka. Ciekawostką jest, że początkowo miały to być papierosy, ale Savalas, który próbował rzucić palenie, zamienił je na lizaki, co stało się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Ponadto w trakcie emisji serialu, postać Kojaka stała się tak popularna, że wizerunek Telly'ego Savalasa był jednym z najmodniejszych męskich wyglądów lat 70. „Kojak" wprowadził także do popkultury kilka niezapomnianych fraz. Najbardziej znane z nich to „Who loves ya, baby?” oraz „Coochie-coo!” – wyrażenia, które stały się symbolem pewności siebie i stylu detektywa Kojaka.

Wielokrotnie doceniany

„Kojak" został doceniony wieloma nagrodami, w tym m.in. prestiżową Emmy czy Złotym Globem dla Telly’ego Savalasa. Serial zyskał również uznanie krytyków za realistyczne przedstawienie pracy policyjnej i społecznych problemów lat 70. Z kolei widzowie doceniają, że serial to nie tylko fascynujące zagadki kryminalne, ale także realistyczny obraz Nowego Jorku tamtych lat. Ulice pełne życia, dym z fajek, stare radiowozy i modowe trendy – to wszystko tworzy niezapomnianą atmosferę, którą można poczuć i dziś.

Premiera „Kojaka” w Stopklatce już 1 lipca. Serial będzie prezentowany w popołudniowym paśmie kryminalnym, od poniedziałku do piątku, o godzinie 16.00, po dwa odcinki.

i Autor: materiał prasowy Kojak

i Autor: AKPA Chabior