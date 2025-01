Japończycy popijają tę herbatkę w wolnej chwili. Delikatnie pobudza i pomaga zgubić brzuszek. Wypijaj codziennie przed śniadaniem, a nadęty brzuch zniknie

Najlepszy czas na kupno tańszych biletów lotniczych. Kolejne linie z wielką styczniową promocją na loty do Nowego Jorku, Szanghaju czy Meksyku

Przez wiele lat w modzie królowała kawa. To właśnie latte lub cappuccino były najczęściej zamawiane na mieście. Obecnie na popularności zyskują herbaty oraz zdrowe napoje roślinne. Świat już dawno zakochał się w koreańskiej pielęgnacji, a teraz czas na ich napoje. Po sukcesie matchy czas na senche. Jest to rodzaj zielonej herbaty jednej z najpopularniejszych herbat w kraju kwitnącej wiśnie. Pierwsze pisemne wzmianki o tej herbacie pochodzą z XVIII wieku. Specyficzny proces produkcji sprawia, że herbata ta zachwyca swoim smakiem. Świeżo zbierane liście poddawane są działaniu gorącej pary, a potem suszone i zawijane. Proces ten ma sprawić, że smak herbaty pozostaje świeży i delikatny. Herbata sencha uznawana jest za jeden z najzdrowszych napojów na świecie. Bez problemu kupisz ją w Polsce. Dostępna jest także w wersjach smakowych, jednak w takim wydaniu ma ona nieco więcej kalorii.

Sencha ma wiele prozdrowotnych właściwości. Przede wszystkim jest bogata w antyoksydanty, które wpływają na wolne rodniki i spowalniają procesy starzenia się organizmu. Regularne picie senchy wpływa na metabolizm oraz wzdęcia. Reguluje prace jelit oraz wspomaga zdrowe serce. Sencha to także pozytywne właściwości dla skóry. Zawiera ona bowiem takie minerały jak cynk, wapń, potas i żelazo oraz witaminy z grupy B, witaminę C i witaminę E. Sencha wspomaga układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko rozwoju niektórych chorób przewlekłych. To jednak nie wszystko, regularne picie senchy może także zminimalizować ryzyko rozwoju próchnicy.

Sencha - dobry zamiennik dla kawy

Sencha może też okazać się świetną alternatywą dla kawy. Zawiera ona około 30 mg kofeiny na 200 ml płynu. To mniejsza zawartość kofeiny niż w klasycznej kawie. Sprawia to, że sencha delikatnie pobudza, ale nie powoduje skoków nastroju. Nie poleca się jednak picia senchy przez kobiety w ciąży oraz osoby mające alergie na liście herbaty.

Rodzaje herbat sencha

Futsu mushi sencha – ma ziemisty smak,

Fukamushicha – lekko cierpki smak,

Kabusecha – delikatniejszy smak,

Kuradashi-sencha – najczęściej podawana jako ceremonia herbata.

Kagoshima – ma słodkawy lekki smak,

Fukujyu – lekko gorzki smak,

Sakura – delikatny smak i aromat.

Shincha – ma słodki smak,

Asamushi sencha – o łagodnym smaku,

Fukamushi sencha – mocny smak,