Wypijam 1/2 szklanki, kiedy mam wzdęty brzuch. W kilka minut czuję ulgę, a brzuch staje się płaski. Sposób na wzdęcia

Nie od dziś wiadomo, że dobrze zbilansowana dieta jest kluczowa w utrzymaniu zdrowia, ale także w odchudzaniu. Niektóre produkty, którymi niestety chętnie zajadamy się każdego dnia, negatywnie wpływają na przemianę materii i w efekcie, nawet mimo regularnych treningów, na brzuchu pojawia się oponka i wiele problemów trawiennych, takich jak na przykład wzdęcia. W efekcie nasz brzuch staje się nadęty niczym balon i nieprzyjemnie boli. Czy można sobie jakoś pomóc w takiej sytuacji i szybko przynieść sobie ulgę? Kiedy czuję, że mój brzuch jest nadęty, to szybko zaparzam sobie herbatkę z kopru włoskiego. To popularne zioło jest niezrównane w walce z problemami takimi jak kolki i bóle brzucha wywołane nadmiernymi gazami. Do naczynia wsypuję dwie łyżeczki nasion kopru, a następnie zalewam je wrzątkiem. Napar powinien parzyć się pod przykryciem przez piętnaście minut. Wystarczy wypić pół szklanki takiego naparu, a wzdęcia szybko znikną i poczujesz ulgę.

Dieta na płaski brzuch

Zdaniem dietetyka powinno się wyeliminować z diety słodkie napoje i przekąski. - Wysokie spożycie cukru wiąże się ze zwiększoną ilością tłuszczu trzewnego, co z kolei przekłada się na zaburzenia metaboliczne - zaznacza dr Mrinal Pandit w rozmowie z portalem SheFinds. Kolejną rzeczą, której nie powinno być w diecie, jeśli chcemy mieć płaski brzuch są rafinowane węglowodany jak biały chleb, ryż, mąka, makaron, pizza czy ciasta. - Rafinowane węglowodany to wysoko przetworzona żywność, która poprzez obróbkę została pozbawiona błonnika i innych składników odżywczych - podkreśla dietetyczka Lisa Young.