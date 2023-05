i Autor: Materiały prasowe Kinley

Jedna trzecia Polaków rezygnuje z relaksu na rzecz pracy. Czas na celebrację czasu dla siebie – należy nam się!

Współczesny świat narzuca nam szybkie tempo życia oraz mnóstwo obowiązków. Niestety aż 55% z nas nie jest w stanie postawić wyraźnych granic między czasem dla siebie, a zadaniami domowymi lub zawodowymi, co prowadzi do napięcia czy przeciążenia. Dlatego tak ważne są chwile relaksu i oddechu od codzienności – spędzone zarówno z przyjaciółmi, jak i we własnym towarzystwie. Naprzeciw tym potrzebom wyszła marka Kinley, która zachęca Polaków do częstszego „me time”.