Pielęgnacja storczyków wymaga przestrzegania kilku prostych zasad, a jednym z kluczowych elementów jest czyszczenie liści.

Zamiast drogich preparatów, możesz samodzielnie przygotować skuteczny środek, który odżywi i nabłyszczy liście Twoich storczyków.

Domowa mikstura pomoże usunąć kurz, jednocześnie dostarczając roślinom cennych składników, wspierających ich zdrowy wzrost.

Poznaj sekret, dzięki któremu Twoje storczyki będą rosły bujnie i zachwycały lśniącymi liśćmi – to prostsze, niż myślisz!

Pielęgnacja storczyków nie jest wymagająca, pod warunkiem, że spełnisz kilka podstawowych zasad. Podlewanie, stanowisko i odpowiednia ziemia do jedno. Nie wolno jednak zapominać o przecieraniu liści z kurzu, który nie tylko nie służy roślinom (i naszemu zdrowiu), ale także wpływa na ich wygląd. Na szczęście w prosty sposób można przygotować domowy nabłyszczacz, który wyczyści liście z kurzu oraz sprawi, że będą odżywione i lśniące.

Wyciskam i przecieram liście storczyków. Usuwanie kurzu z roślin, które sprawi, że kwiaty będą rosły jak szalone

Czym nabłyszczać storczyki i jak wyczyścić liście kwiatów z kurzu? Zamiast sięgać po chemiczne preparaty, zajrzyj do warzywniaka. Do odżywiania i nabłyszczania storczyków najlepsza jest woda z cytryną. Taka mikstura ułatwi usunięcie zabrudzeń bez konieczności nadmiernego tarcia. To niezwykle ważne, bo liście łatwo uszkodzić. Żeby kwiaty były zdrowe, trzeba uważać, by nie zarysować powierzchni. Do nabłyszczania liści storczyków użyj więc odstanej wody zmieszanej z kilkoma kroplami soku z cytryny. Taką miksturą przetrzyj liście przy pomocy wacików kosmetycznych lub miękkiej ściereczki. Woda z cytryną sprawdzi się także jako odżywka do storczyków. Cytryna zmienia odczyn wody na kwaśny, a wiele gatunków orchidei doskonale czuje się w takim środowisku.

Pielęgnacja storczyków

Ważną sprawą przy pielęgnacji storczyków jest nawożenie. Czasami kwiaty nie kwitną przez źle dobraną odżywkę. Storczyki najlepiej nawozić specjalistycznymi preparatami, które trzeba rozcieńczyć z wodą. Ważne, by zaaplikować odpowiednią ilość preparatu. Jeśli będzie go zbyt mało, storczyk nie zakwitnie, zbyt dużo spowoduje jedynie rozrost korzeni. Storczyki należy nawozić 2-3 razy w tygodniu. Jeśli chodzi o miejsce ustawienia kwiatów, niektóre odmiany wolą stanowiska półcieniste, jak np. storczyki odmiany Phalaenopsis, a inne będą lepiej wzrastały w pełnym słońcu. Ogólnie orchidee to kwiaty ciepłolubne. Idealnie, jeśli ustawimy je w lekko zacienionym miejscu i w temperaturze nie niższej niż 22 stopnie C. Trzeba też pamiętać, że storczyki są bardzo delikatne i źle znoszą przeciągi. Kwiaty w doniczce wymagają także odpowiedniego podłoża – musi być wyjątkowo chłonne, a zarazem przepuszczać powietrze. Dlatego najprościej będzie wybrać gotową mieszankę do storczyków. Jeśli jednak chcemy sami przygotować podłoże, warto użyć: kory sosnowej, łupin kokosa, keramzytu i torfu.