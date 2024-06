Jeszcze prostsze pranie

Polacy notorycznie piorą to w pralce, przez co niszczą udządzenie. Zatkany odpływ i zalana łazienka to początek. Tego materiału nigdy nie pierz w pralce

18 czerwca 2024 na warszawskim boisku przy stadionie Legii odbyło się wyjątkowe spotkanie promujące nowość marki Persil oraz globalną kampanię. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, którzy mieli okazję wysłuchać krótkiego panelu dyskusyjnego, w którym udział wzięli przedstawiciele marki, ambasadorki Persil – Ewa Pajor i Agata Tarczyńska, oraz były bramkarz i ambasador marki,Radosław Majdan.

MOC ATRAKCJI

Po panelu dyskusyjnym, na uczestników spotkania czekało mnóstwo atrakcji. Goście mogli skorzystać ze strefy foto oraz stworzyć własną koszulkę w piłkarskim stylu. Nie zabrakło również sportowych aktywności – ambasadorki Persil poprowadziły rozgrzewkę, a chętni mieli okazję spróbować swoich sił i strzelić gola Radosławowi Majdanowi.

IDEA KAMPANII „ZAWSZE DAJESZ Z SIEBIE WSZYSTKO" – CODZIENNE GESTY, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE

Persil celebruje codzienne sytuacje, w których drobne gesty mają ogromne znaczenie. To właśnie w nich tkwi największa siła oraz motywacja. Kampania podkreśla, że każdy z nas: jako rodzic, partner, przyjaciel, sportowiec – na wielu płaszczyznach zawsze daje z siebie wszystko, dla innych ale także dla siebie. Życie składa się właśnie z tych drobnych gestów, drobnych chwil, które tworzącałość i nieraz prowadzą do wielkich rzeczy. Prowadzą do zwycięstwa. Nie bez powodu wydarzenie odbyło się na stadionie. Połączenie ze sportem nawiązało się od razu, zupełnie naturalnie. Dobrze wykonany trening, dobrze przygotowane boisko, wyprany, czysty strój – o tym wszystkim trzeba pomyśleć i nieraz robi to sztab ludzi, którzy wkładają w to cały swój wysiłek. po to, żeby drużyna, czy jeden sportowiec mógł wygrać. To właśnie te drobne, pełne zaangażowania działania, są fundamentem tej kampanii.

„Z nasza kampanią chcemy przełamywać stereotypy, dlatego w tym roku wspieramy żeńską piłkę nożną a naszymi ambasadorkami są reprezentantki polski w piłkę nożną Ewa Pajor i Agata Tarczyńska oraz były bramkarz polski Radosław Majdan, który z ogromnym zaangażowaniem wspiera tego typu inicjatywy. A co wspólnego ze sportem i zaangażowanie mają nasze środki do prania Persil? Są to sprawdzone produkty, którym możemy zaufać, które też dają z siebie wszystko i zadbają o nieskazitelną czystość np. strojów piłkarskich. Oczywiście, czysty strój nie zagwarantuje nam wygranej, ale na pewno doda pewności siebie i poprawi samopoczucie całej drużyny” – mówi Brand Manager Persil, Agnieszka Królikowska.

REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA W WALCE Z PLAMAMI

Persil Discs Expert Stain Removal został opracowany, aby sprostać wyzwaniom codziennego życia. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z plamami z trawy, czekolady czy kawy, nowy Persil zapewnia najwyższą skuteczność dzięki innowacyjnej technologii Stain Target – wyłapującej plamy.

Kluczowe korzyści produktu:

Precyzyjne usuwanie plam: Technologia Stain Target dokładnie lokalizuje i usuwa najtrudniejsze plamy, pozostawiając ubrania nieskazitelnie czyste.

Głębokie oczyszczanie: Technologia Deep Clean pozwala detergentowi wnikać głęboko we włókna tkanin, rozpuszczając uporczywe zabrudzenia.

Higiena i świeżość pralki: Persil Deep Clean dba nie tylko o Twoje ubrania, ale również o pralkę, eliminując nieprzyjemne zapachy i pozostawiając ją higienicznie czystą.

Ekologiczny wybór: Nowy, kompaktowy rozmiar kapsułek Persil zmniejsza ilość plastiku, przyczyniając się do ochrony środowiska.

