Jeszcze tylko do końca listopada masz czas, aby zrobić to z różami w ogrodzie. Dzięki temu wiosną pojawią się kosze kwiatów, a nowe pędy pokryją się liśćmi. Zimowanie róż

Jak przygotować róże to zimy? Te zabiegi pielęgnacyjne musisz wykonać?

Odpowiednie przygotowanie kwietnych krzewów do zimy to podstawa. Bez tego wiele z nich nie przetrwa mrozów i wiosną trzeba będzie je wykopywać. Róże są szczególnie wrażliwe na zimno i nagłe zmiany temperatur. Rośliny te potrzebują odpowiedniego okrycia, które zabezpieczy je przed wiatrem oraz ujemnymi temperatury, a z drugiej strony, nie odetnie dostępu światła słonecznego oraz wody. W przypadku krzewów róż przygotowywanie ich do zimy obejmuje kilka zabiegów pielęgnacyjnych. Zanim weźmiesz się za okrywanie i zabezpieczanie korzeni musisz zadbać o dobrą kondycję pędów. Oznacza to, że przed zimą należy przyciąć wszystkie obumarłe pędy oraz usunąć zalegające liście oraz opadłe kwiatostany. Stanowią one siedlisko grzybów, które mogą powodować rozwijanie się niebezpiecznych chorób takich jak czarna plamistość liści oraz szara pleśń.

Kiedy zacząć okrywanie róż? Wiele osób chce, jak najszybciej zabezpieczyć róże przed nadchodzącą zimą i zaczyna okrywanie zbyt wcześnie. Gdy temperatury w ciągu dnia przekraczają 10 stopni Celsjusza i nie ma nocnych przymrozków nie powinno się jeszcze okrywać krzewów. Ciepła pogoda może bowiem doprowadzić do zaparzania się pędów. Okrywanie róż powinno się wykonywać z końcem listopada, gdy w prognozach pojawiają się pierwsze przymrozki.

Jak okrywać róże na zimę ? Kopczykowanie

Pierwszym krokiem przygotowującym róże do zimy jest kopczykowanie. Zabieg ten wykonuje się praktycznie na wszystkich roślinach wymagających okrywanie, takich jak hortensje, tuje, czy właśnie róże. Kopczykowanie to nic innego jak wyłożenie ściółki chroniącej korzenie. Wokół korzenie róż należy usypać niewielki kopczyk z torfu, kory lub pociętych liści i gałązek. W ten sposób tworzy się zewnętrzną warstwę chroniącą korzenie przed mrozami i wiatrami. Dodatkowo kopczykowanie zatrzymuje wilgoć w zimie i chroni przez susza fizjologiczną. Kopczyki wiosną się usuwa zastępując je kompostowymi nawozami.

Jak okrywać róże na zimę? Okrywanie krzewów

Ostatnim krokiem w przygotowywaniu róży do zimy jest okrywanie pędów. Możesz do tego wykorzystać agrowłókninę lub maty słomiane. Szczelnie owiń krze dbając, by miał odpowiednią ilość powietrza. W internecie możesz znaleźć porady na okrywanie krzewów folią. Nigdy tego nie rób. Folia powoduje, że wewnątrz okrycia powstaje ciepły i wilgotny mikroklimat, który nie będzie korzystny dla roślin. W przypadków róż pnących wystarczy, że delikatnie przykryjesz je kołderką z liści lub kory.