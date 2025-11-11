Jeszcze w listopadzie rozsyp to na trawniku w ogrodzie. Wiosną trawa będzie zieloniutka i bujna. Jak dbać o trawnik jesienią?

2025-11-11

Jeżeli chcesz wiosną cieszyć się bujną i zieloną trawą w ogrodzie to warto o to zadbać już teraz. Listopad to świetny termin na jedne z ostatnich prac porządkowych w ogrodzie. O tej porze roku roku warto na trawniku rozsypać ten proszek. Nie tylko wzbogaca on glebę i chroni przed chorobami, ale także wspomaga procesy wzrostu trawy. Posyp tym trawnik, a wiosną zazieleni się w całym ogrodzie.

Trawnik jesienią

  • Dbanie o trawnik przez cały rok, włączając w to jesienne przygotowania do zimy, jest kluczowe dla uzyskania bujnej, zielonej murawy.
  • Mączka bazaltowa to tani i skuteczny sposób na wzmocnienie gleby, ochronę przed chorobami oraz przyspieszenie wiosennego rozrostu trawy.
  • Chcesz wiedzieć, jak prawidłowo zastosować ten proszek w listopadzie, aby wiosną cieszyć się pięknym i gęstym trawnikiem?

Rozsyp ten tani proszek na trawniku w listopadzie. Wiosną trawa będzie bardziej zielona i bujna

Piękny trawnik niczym boiskowa murawa to marzenie wiele osób. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę, że o trawę należy dbać przez cały rok. Wiosną i latem powinna być stale koszona i nawożona. Warto raz na jakiś czas wykonać zabiegi usuwające mech i chwasty z trawy. Ważnym elementem pielęgnacji trawnika jest również wapnowanie trawnika, czyli stosowanie nawozów podwyższających poziom pH gleby. Również jesienią należy regularnie dbać o trawnik, a jednym z najczęściej polecanych zabiegów przygotowujących trawę do zimy jest obsypanie go mączką bazaltową. Świetnie chroni ona przed chorobami i szkodnikami, a także wzbogaca strukturę gleby. 

Nawożenie trawnika mączką bazaltową. Jak to zrobić?

Mączka bazaltowa to niezwykle tani i skuteczny proszek do pielęgnacji trawnika. Może ona być także stosowana jako nawóz do roślin. Ogrodnicy wskazują bowiem, że mączka bazaltowa to świetny i naturalny sposób na wzmocnienie gleby. Co ważne, mączka bazaltowa jest nawozem o przedłużonym działaniu. Oznacza to, że przez długi czas uwalnia do gleby dobrze rozpuszczalne składniki pokarmowe i mikroelementy. Dodatkowo mączka bazaltowa chroni rośliny przed utratą wilgoci. W przypadku trawnika mączka bazaltowa może przyspieszyć jego wiosenny rozrost i sprawi, że trawa będzie bardziej gęsta oraz zielona. Jej aplikacja jest banalnie prosta. Wystarczy, że obficie posypiesz nią trawnik i pozostawisz do wchłonięcia. Średnio w ogrodach z urodzajnymi glebami wystarczy 2-3kg na 100m2 powierzchni. Zabieg ten jest długotrwały i można do stosować raz lub dwa razy do roku.  Mączkę bazaltową najlepiej jest jesienią stosować rano, aby wieczorna wilgoć nie zmyła jej z powierzchni. 

