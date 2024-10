Ambitny quiz geograficzny dla urodzonych podróżników. Czy dopasujesz miasto do państwa? 10/10 to ogromny sukces

Ostatnie koszenie trawy przed zimą. Ogrodnik podaje termin i tłumaczy, dlaczego to ważne

Ostatnie koszenie trawy przed zimą pomaga zachować trawnik w dobrej kondycji. Dzięki temu zabiegowi trawa zgromadzi składniki pokarmowe w nasadach pędów, co jest niezbędne do właściwego przezimowania darni i szybkiego odrostu wiosną. Ponadto, odpowiednio przycięta trawa jest mniej narażona na rozwój chorób grzybowych, takich jak pleśń śniegowa. Termin ostatniego koszenia trawy przed zimą zależy głównie od warunków pogodowych. Jednak ogrodnicy zalecają przeprowadzenie zabiegu w pierwszej połowie października, a maksymalnie wraz z końcem tego miesiąca. Jednak w przypadku ciepłej i słonecznej jesieni termin można przesunąć nawet do początku listopada. Dlatego warto obserwować prognozy pogody, ponieważ trawa może rosnąć nawet do pierwszych przymrozków, ale gdy te się pojawią, na koszenie będzie zdecydowanie za późno.

Ostatnie koszenie trawy. Zasady

Według ogrodników optymalna wysokość ostatniego koszenia trawy przed zimą wynosi około 4-5 cm. Jeśli źdźbła będą za wysokie, trawa może gnić pod warstwą śniegu, jeśli zaś będą za niskie, będą narażone na przemarzanie korzeni i rozwój pleśni śniegowe. W dniu koszenia trawy ważna jest także pogoda i pora. Lepiej nie przeprowadzać zabiegu o poranku, gdy ziemie spowija rosa. Mokre źdźbła mogą powodować nierówne cięcie i uszkodzenie korzeni oraz kosiarki. Natomiast koszenie w pełnym słońcu może wysuszyć trawnik dlatego trawę najlepiej skracać w pochmurne, ale bezdeszczowe dni. Po ostatnim koszeniu trawy przed zimą ważne jest także, aby dokładnie wygrabić resztki skoszonej trawy oraz liście i drobne gałęzie. Pozostawione mogą pleśnieć i gnić pod warstwą śniegu, co może prowadzić do uszkodzenia darni. Świeżo skoszony trawnik warto również podlać, aby zapewnić mu odpowiednią wilgotność.

