Kärcher z urodzinową misją: Wrocław na błysk!

Kärcher od lat podejmuje się ambitnych wyzwań związanych z zachowaniem obiektów ważnych kulturowo. W jubileuszowym roku zespoły Kärcher na całym świecie realizują 90 bezpłatnych projektów czyszczenia w przestrzeni publicznej - od placów i parków, po zabytkowe budynki. Wrocław znalazł się w tym gronie jako jedno z wybranych miast. Pierwotnie projekt miał obejmować jedynie odnowienie pomnika Chrobrego, jednak w trakcie rozmów z władzami Wrocławia lista miejsc szybko się poszerzyła. Urząd Miejski Wrocławia zaproponował włączenie do akcji także rzeźby Arlekina i fontanny przy Teatrze Lalek. W tym miejscu na liście nie mogło jednak zabraknąć także małych bohaterów miasta - krasnoludków.

Czego o nas możecie nie wiedzieć, to fakt, że kochamy krasnale. Postanowiliśmy więc, aby i nimi się zająć, odświeżając je na nadchodzący Wrocławski Festiwal Krasnoludków - mówi Paulina Olender, Manager ds. Komunikacji Kärcher.

Tak ukształtowała się inicjatywa, w której monumentalne symbole historii spotykają się z artystyczną fantazją i miejskim humorem. W dniach 09-11.09 mieszkańcy i turyści będą mogli obserwować, jak specjaliści Kärcher pracują nad tym, by odświeżyć pomniki, rzeźby i fontanny, a także przygotować krasnale na ich wielkie święto. Dla miasta to okazja, by ważne obiekty odzyskały dawny blask, a dla firmy wyjątkowy sposób na uczczenie jubileuszu poprzez gest skierowany do lokalnej społeczności. W tym samym czasie we Wrocławiu swoją inicjatywę realizuje także InPost w ramach InPost for Cities. Obie marki łączą siły dla mieszkańców, dbając o przestrzeń publiczną i podkreślając znaczenie troski o wspólne otoczenie.

- Dziś we Wrocławiu łączymy siły z firmą Kärcher, by wspólnie zrobić fantastyczną rzecz dla mieszkańców miasta partnerskiego InPost for Cities! Tym razem, ze swojej strony, organizujemy akcję rowerową w ramach kampanii “Podaj dalej. Mnożymy dobre nawyki”, by za pomocą rozdawanych saszetek nasion łąki kwietnej zachęcać przechodniów do dzielenia się dobrem. Dla zieleni miejskiej mamy inny prezent. W ramach Zielonego Mecenatu przekażemy darowiznę na pielęgnację istniejącej zieleni, by jak najdłużej mogła służyć i cieszyć swoją obecnością – powiedział Ariel Wojciechowski, manager ds. relacji instytucjonalnych InPost.

Akcja rozpocznie się 9 września od czyszczenia krasnali, które przygotują się w ten sposób do Festiwalu Krasnoludków. Natomiast 10 i 11 września ekipa Kärcher zajmie się kolejnymi obiektami - pomnikiem Bolesława Chrobrego, rzeźbą Arlekina i fontanny przy Teatrze Lalek.

Jestesmy bardzo zadowoleni, że coraz więcej podmiotów komercyjnych dba o ekologię i działa na rzecz zwiększania świadomości jak ważne jest dbanie o nasze wspólne otoczenie. Zielony Mecenat to inicjatywa, do której zachęcamy wszystkich - także osoby fizyczne - komentuje Marek Szempliński, Rzecznik Zarządu Zieleni Miejskiej Wrocławia. - Akcja "Wrocław na błysk!" cieszy nas tym bardziej, że właśnie kończymy remont terenu przy pomniku Bolesława Chrobrego. Wyczyszczenie jego i innych obiektów miejskich na pewno doda blasku naszemu pięknemu miastu.\

Dziedzictwo i misja Kärcher

Dzięki współpracy miasta i firmy projekt stał się czymś więcej niż technicznym czyszczeniem - to wspólny wysiłek, aby zadbać o przestrzeń publiczną i przypomnieć, że troska o wspólne dobro to inwestycja dla przyszłych pokoleń. Od 90 lat Kärcher angażuje się w ochronę dziedzictwa kulturowego na całym świecie. Firma współpracowała już przy renowacjach tak ikonicznych obiektów jak Statua Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro po Bramę Brandenburską w Berlinie.

- „Naszą misją jest nie tylko innowacja w dziedzinie technologii czyszczenia, ale także zachowanie obiektów ważnych kulturowo dla przyszłych pokoleń. Cieszymy się, że w jubileuszowym roku możemy wnieść swój wkład w pielęgnację symboli Wrocławia” - mówi Rafał Nęcek, Dyrektor Zarządu Kärcher.

i Autor: Kärcher/ Materiały prasowe

