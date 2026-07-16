Kamień ze słuchawki prysznicowej znika w 30 minut. Ten tani sposób to hit

KLJU
2026-07-16 4:56

Słuchawka prysznicowa to jeden z najszybciej brudzących się elementów w łazience, na którym regularnie odkłada się uciążliwy kamień. Osad z czasem blokuje dysze, osłabiając ciśnienie wody. Wystarczy jednak prosty, tani trik bez użycia szkodliwej chemii, by armatura znów lśniła nowością.

Dłonie osoby w żółtych rękawiczkach czyszczące słuchawkę prysznicową niebieską szmatką. O trikach na kamień przeczytasz w SE.
Autor: Freepik.com
  • Uciążliwy kamień i osady na słuchawce prysznicowej to problem, który z czasem niszczy jej wygląd i funkcjonalność.
  • Istnieje prosty i tani sposób, by przywrócić jej blask bez silnych chemikaliów.
  • Sprawdź, jak zaledwie dwa składniki, które masz w domu, skutecznie usuną nalot i sprawią, że słuchawka będzie jak nowa.

Słuchawka prysznicowa jest wręcz magnesem przyciągającym nieestetyczne osady, które z upływem czasu potrafią całkowicie zablokować wypływ wody i oszpecić łazienkę. Zamiast sięgać po drogie, sklepowe detergenty, warto wykorzystać tanie produkty codziennego użytku. Istnieje niezwykle prosty sposób na to, aby pozbyć się zabrudzeń zaledwie w 30 minut i to bez najmniejszego wysiłku.

Za powstawanie uporczywego osadu odpowiada głównie twarda woda, która jest pełna związków magnezu i wapnia. Parująca woda pozostawia po sobie minerały, z których tworzy się charakterystyczny, biały lub żółty nalot. Grubiejąca warstwa kamienia z czasem łączy się z resztkami żeli pod prysznic i innymi zanieczyszczeniami. Jeśli woda leci słabo lub nierównomiernie, nie wyrzucaj słuchawki – najczęściej wystarczy odpowiednia domowa mikstura, która przywróci jej sprawność.

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Do walki z osadem i kamieniem idealnie nada się gęsta mieszanka stworzona z proszku do prania i octu. Zawarty w occie kwas octowy błyskawicznie radzi sobie z wapiennymi zaciekami, z kolei proszek do prania skutecznie zmywa tłuszcz oraz resztki mydła czy szamponu.

Stworzenie domowej mikstury czyszczącej jest banalnie proste. Połącz lekko podgrzany ocet i proszek do prania w stosunku 1:2, a powstałą pastę wetrzyj w słuchawkę prysznica. Zostaw preparat na pół godziny do godziny, a następnie delikatnie wyczyść armaturę miękką szczoteczką, spłucz czystą wodą i wytrzyj szmatką do sucha.

Jeżeli będziesz systematycznie usuwać osad, nie tylko zadbasz o idealny wygląd łazienki, ale też zyskasz pewność, że bateria posłuży ci znacznie dłużej. Warto powtarzać to czyszczenie co parę tygodni, szczególnie jeśli w kranach płynie bardzo twarda woda. Ten prosty nawyk sprawi, że słuchawka prysznicowa będzie działać bez zarzutu przez lata.

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