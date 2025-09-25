W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kartami kredytowymi i potrzeby różnych grup klientów – Provident unowocześnił wygląd swoich kart. Dzięki wprowadzonym zmianom wszyscy, również osoby słabo widzące i niewidome, mogą w pełni korzystać z potencjału, jaki dają karty kredytowe.
Polacy wybierają karty
Podróże z kartą kredytową to duża wygoda. Można jej używać do opłacania noclegów, posiłków, biletów wstępu do atrakcyjnych turystycznie miejsc czy przejazdów komunikacją miejską. Z kartą kredytową łatwiej jest zarządzać wydatkami. Z kolei brak konieczności noszenia gotówki to mniejsze ryzyko jej utraty, co dodatkowo zwiększa nasze bezpieczeństwo. Ten aspekt dla blisko 34 proc. badanych jest największą zaletą korzystania z kart kredytowych w czasie urlopu. Kolejną jest fakt, że nie trzeba mieć środków na koncie osobistym, aby dokonywać transakcji. Z Barometru wynika, że ok. 12 proc. badanych docenia dodatkowy limit środków, a co siódmy respondent ceni też możliwość odroczenia płatności.
Nowa jakość
Teraz klienci Providenta otrzymują do ręki kartę w kolorze niebieskim lub zielonym. Odświeżona grafika nawiązuje do barwnego motywu przewodniego marki. Jednocześnie to rozróżnienie kolorystyczne wskazuje na karty kredytowe sprzedawane w różnych kanałach:
- digitalowym (niebieska karta Provi Sm@rt digital, RRSO 81,16%) – klient wnioskuje o kartę online, której sprzedaż i zawarcie umowy odbywają się za pośrednictwem kanałów zdalnych, tj. przez stronę internetową,
- agenckim (zielona karta Provi Smart agent, RRSO 81,16%) – klient wnioskuje o kartę podczas bezpośredniego kontaktu z np. doradcą Spółki, który pomaga w procesie wnioskowania i zawarcia umowy.
Karty zyskały układ pionowy, a dane zostały przeniesione na rewers karty. Zniknęło też miejsce na podpis. Dodatkowo pojawia się nowe rozwiązanie, które ułatwi korzystanie z kart płatniczych osobom słabo widzącym i niewidomym. Jest to specjalne wcięcie na krótszym boku karty płatniczej, tzw. Blind notch. Dzięki niemu można zidentyfikować orientację karty i poprawnie umieścić ją w otworze bankomatu lub terminalu. Łatwo też odróżnić ją od innych kart.
