W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie kartami kre­dytowymi i potrzeby różnych grup klientów – Provident unowocześnił wygląd swoich kart. Dzięki wprowadzonym zmianom wszyscy, również osoby słabo widzące i niewi­dome, mogą w pełni korzy­stać z potencjału, jaki dają karty kredytowe.

Polacy wybierają karty

Podróże z kartą kredytową to duża wygoda. Można jej używać do opłacania noclegów, posiłków, biletów wstępu do atrakcyjnych turystycznie miejsc czy przejazdów komu­nikacją miejską. Z kartą kre­dytową łatwiej jest zarzą­dzać wydatkami. Z kolei brak konieczności noszenia gotówki to mniejsze ryzy­ko jej utraty, co dodatkowo zwiększa nasze bezpieczeń­stwo. Ten aspekt dla blisko 34 proc. badanych jest naj­większą zaletą korzystania z kart kredytowych w czasie urlopu. Kolejną jest fakt, że nie trzeba mieć środków na koncie osobistym, aby doko­nywać transakcji. Z Barome­tru wynika, że ok. 12 proc. badanych docenia dodatko­wy limit środków, a co siód­my respondent ceni też moż­liwość odroczenia płatności.

Nowa jakość

Teraz klienci Providen­ta otrzymują do ręki kar­tę w kolorze niebieskim lub zielonym. Odświeżona gra­fika nawiązuje do barwnego motywu przewodniego mar­ki. Jednocześnie to rozróżnie­nie kolorystyczne wskazuje na karty kredytowe sprzedawane w różnych kanałach:

digitalowym (niebieska karta Provi Sm@rt digital, RRSO 81,16%) – klient wnio­skuje o kartę online, której sprzedaż i zawarcie umowy odbywają się za pośredni­ctwem kanałów zdalnych, tj. przez stronę internetową,

agenckim (zielona karta Provi Smart agent, RRSO 81,16%) – klient wnioskuje o kartę podczas bezpośred­niego kontaktu z np. doradcą Spółki, który pomaga w pro­cesie wnioskowania i zawar­cia umowy.

Karty zyskały układ piono­wy, a dane zostały przeniesio­ne na rewers karty. Zniknęło też miejsce na podpis. Dodat­kowo pojawia się nowe rozwią­zanie, które ułatwi korzysta­nie z kart płatniczych osobom słabo widzącym i niewidomym. Jest to specjalne wcięcie na krótszym boku karty płatni­czej, tzw. Blind notch. Dzięki niemu można zidentyfikować orientację karty i poprawnie umieścić ją w otworze banko­matu lub terminalu. Łatwo też odróżnić ją od innych kart.

MATERIAŁ SPONSOROWANY PRZEZ PROVIDENT POLSKA S.A.

[1] Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie N=1001 dorosłych Polaków, w styczniu 2025 r. - link