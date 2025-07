Kask, światła i zdrowy rozsądek. Zasady bezpiecznej jazdy

O tym, jak bezpiecznie przemieszczać się rowerem oraz o najważniejszych zasadach w ruchu drogowym, rozmawiamy z policjantem, kierowcą różnych kategorii pojazdów, ojcem i rowerzystą. – Dla wszystkich musi znaleźć się bezpieczne miejsce na drodze – mówi nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Warszawie.

Najczęstsze „grzechy” rowerzystów

– W 2024 r. rowerzyści przyczynili się do powstania 1364 wypadków, w których zginęło 86 osób, a 1344 osoby doznały obrażeń ciała. – mówi nadkom. Robert Opas z BRD warszawskiej Komendy Głównej Policji i wskazuje najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez rowerzystów:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 417 wypadków,

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 244 wypadki,

nieprawidłowe wymijanie – 126 wypadków,

nieprawidłowe skręcanie – 120 wypadków.

Okazuje się też, że rowerzyści zbyt często jeżdżą po alkoholu. – Szacunkowo wśród ponad 92 tys. zatrzymanych przez Policję kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu, ponad 31 tys. stanowią kierujący rowerami, hulajnogami elektrycznymi i innymi pojazdami transportu osobistego. – dodaje nadkom. Robert Opas. Za kierowanie rowerem w stanie po spożyciu alkoholu grozi mandat w wysokości 1500 zł, a w stanie nietrzeźwości – 2500 zł.

NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE KLUCZEM DO BEZPIECZEŃSTWA Autor: materiały prasowe – Obowiązkowe wyposażenie roweru w Polsce to co najmniej jeden sprawny hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku, światło pozycyjne przednie (białe lub żółte) i tylne (czerwone) oraz tylny odblask w kolorze czerwonym. Rower nie musi być wyposażony w kierunkowskazy świetlne, ale dodatkowe oświetlenie może zwiększyć widoczność. Nieobowiązkowe: kask czy kamizelka odblaskowa są zalecane dla poprawy bezpieczeństwa. A propos kasków – jestem ich zdecydowanym zwolennikiem i zalecam je rowerzystom w każdym wieku, wyjeżdżającym na drogi publiczne. – apeluje nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej w Warszawie.

Rower w ruchu – podstawowe zasady

Rowerzyści nie mogą się poruszać po autostradach ani drogach ekspresowych. Jeśli jednak nie ma ścieżki rowerowej, pasa ruchu dla rowerów lub pobocza nadającego się do jazdy to należy jechać jezdnią, pamiętając o tym, by trzymać się blisko jej prawej krawędzi. Nadkom. Robert Opas przypomina, że rowerzysta jako pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego ma swoje przywileje i obowiązki. – Sygnalizacja manewrów na rowerze polega głównie na wyraźnym używaniu gestów rąk, informujących o zamiarze skrętu lub zatrzymania się. Omijanie to manewr polegający na przejeżdżaniu obok nieporuszającego się pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody. Kluczowe jest przy tym zachowanie ostrożności, bezpiecznego odstępu i upewnienie się, że manewr nie spowoduje zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Rowerzysta ma prawo wyprzedzić z ich prawej strony pojazdy inne niż rower, powoli jadące w tym samym kierunku. Chodzi tutaj o pojazdy w zatorze drogowym. Istnieją też ograniczenia, jak omijanie pojazdów sygnalizujących skręt w lewo lub oczekujących na otwarcie przejazdu – wyjaśnia nadkomisarz.

Czy to zabronione?

Jeśli nie chcemy narazić się na mandat, a co gorsza – uczestniczyć w wypadku – przed wejściem na przejście dla pieszych należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez pasy. Pamiętajmy też, że kierowcy samochodów nie mają tak dobrej widoczności jak rowerzyści. Z kolei jeśli chodzi o jazdę rowerem po chodniku, to – jak wskazuje nadkom. Opas – jest ona w Polsce zabroniona, poza konkretnymi sytuacjami. Rowerzysta może jechać po chodniku, jeśli:

opiekuje się dzieckiem do 10. r.ż., które samodzielnie kieruje rowerem,

obok drogi z ograniczeniem prędkości powyżej 50 km/h nie ma drogi dla rowerów, a chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości,

warunki atmosferyczne (opady, mgła, wiatr) stanowią zagrożenie.

– W każdym przypadku kierujący rowerem na chodniku powinien zachować ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszym – uczula nadkom. Robert Opas.

DZIECKO NA ROWERZE – CO MÓWIĄ PRZEPISY? Jak wskazuje nadkom. Opas dzieci do 7. r.ż. mogą być przewożone na rowerze w specjalnie do tego przeznaczonym foteliku lub zamocowanej do tyłu roweru przyczepce. W przypadku starszych pasażerów, rower musi być konstrukcyjnie przystosowany do przewozu dodatkowej osoby. Przewożenie pasażerów na ramie, bagażniku czy kierownicy zwykłego roweru jest niedozwolone. Dzieci do 10. r.ż. mogą poruszać się na rowerze po chodniku – pod opieką osoby dorosłej. Starsze dzieci potrzebują karty rowerowej, aby samodzielnie jeździć po drogach.

Jak zapobiec groźnym sytuacjom z udziałem rowerzystów?

– Niektórzy rowerzyści zapominają, że są takim samym uczestnikiem ruchu drogowego jak kierujący innymi pojazdami. Świadomie bagatelizują kwestię rozsądku i poruszania się zgodnie z przepisami, przejeżdżając choćby przez przejścia dla pieszych. Rower to wspaniały, ekologiczny środek transportu ale trzeba pamiętać, że rowerzysta jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego i każda kolizja z pojazdem może zakończyć się tragicznie. Oczywiście, warto wspomnieć o nieocenionej kwestii edukacji od najmłodszych lat i umiejętnościach praktycznych kierowania rowerem, czym powinni być zainteresowani wszyscy, w szczególności rodzice i opiekunowie najmłodszych – komentuje nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej w Warszawie.