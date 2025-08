Kawa na 29 sposobów w Twoim domu

Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) to wszechstronne urządzenie, które oferuje trzy sposoby parzenia kawy: espresso, kawę filtrowaną i Cold Brew. Dzięki aż 29 ustawieniom napojów i technologii Barista Assist, gwarantuje idealnie spersonalizowaną kawę za każdym razem. Zintegrowany młynek z 25 ustawieniami i zaawansowany system Dual Froth z pięcioma predefiniowanymi opcjami pianki pozwalają na tworzenie profesjonalnych napojów. ES701EU, wyposażony w zintegrowany ubijak i dzbanek XL, sprawia, że każdy może poczuć się jak barista, tworząc kawowe arcydzieła w domu.

Różne światy kawowych doznań z Ninja Luxe Café Pro (ES701EU)

Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) to profesjonalne urządzenie 3 w 1: ekspres do espresso, ekspres przelewowy i maszyna do Cold Brew z wbudowanym młynkiem, ubijaczką i wagą. To prawdziwe centrum dowodzenia kawowym światem, otwierające drzwi do różnorodnych możliwości. Aż 29 ustawień napojów pozwala na eksplorację szerokiego spektrum kawowych smaków, oferując 13 rodzajów espresso, od klasycznego espresso, przez ristretto, lungo, americano, aż po innowacyjne espresso wyciskane na zimno. Dostępne są także 4 rodzaje kawy: klasyczna, mocna, na lodzie oraz Cold Brew, w 7 rozmiarach napojów, od 175 ml do 530 ml, idealnie dopasowanych do Twoich potrzeb. Dodatkowo, zautomatyzowany system Dual Froth gwarantuje idealnie spienionej mlecznej mikropianki – na ciepło lub zimno, z mleka krowiego albo roślinnego. Ekspres oferuje 5 ustawień pianki mlecznej: gorące mleko, pianka lekka, puszysta, ekstra gęsta, zimna. System Dual Froth łączy parę i spienianie w stalowym dzbanku do mleka z odłączaną trzepaczką. Co więcej, dysza parowa czyści się sama, co eliminuje czasochłonne czyszczenie ręczne.

Ninja Luxe Café Pro to więcej niż ekspres do kawy. To inteligentny system, który uczy się preferencji użytkownika, by za każdym razem serwować idealnie dopasowaną kawę. Technologia Barista Assist to gwarancja profesjonalnych rezultatów bez zbędnego wysiłku, a możliwość przygotowania zarówno klasycznych, jak i najmodniejszych napojów kawowych sprawia, że Ninja Luxe Café Pro to idealny wybór dla każdego miłośnika kawy.

i Autor: materiały prasowe Ninja

Topowe kawy sezonowe z Ninja Luxe Café Pro

Przepis na Orzeźwiające Cold Brew Latte z Cytrusową Nutą: W Ninja Luxe Café Pro przygotuj Cold Brew. Do szklanki wlej 150 ml Cold Brew, dodaj 50 ml świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy i kilka kostek lodu. Spień mleko (krowie lub roślinne) za pomocą systemu Dual Froth, wybierając opcję "zimna pianka". Delikatnie wlej spienione mleko do kawy. Udekoruj plasterkiem pomarańczy. Ciesz się orzeźwiającym i energetyzującym napojem!

Przepis na Pistacjowe Latte z Ninja Luxe Café Pro: W Ninja Luxe Café Pro przygotuj podwójne espresso. Do dzbanka na mleko wlej 150 ml mleka (krowiego lub roślinnego) i dodaj 2 łyżeczki syropu pistacjowego. Spień mleko za pomocą systemu Dual Froth, wybierając opcję "gruba pianka". Wlej spienione mleko do szklanki z espresso. Opcjonalnie posyp posiekanymi pistacjami.

Model Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) to najnowsza propozycja marki, ale w linii dostępne są również dwa inne, innowacyjne ekspresy: Ninja Luxe Café Essential (ES501EU), przygotowujący espresso i kawę filtrowaną, oraz Ninja Luxe Café Premier (ES601EU), który dodatkowo posiada opcję Cold Brew oraz rozbudowany system spieniania mleka.

SharkNinja nieustannie poszerza swoją ofertę produktową w Polsce. Już dziś można nabyć flagowe produkty marek Ninja oraz Shark, takie jak odkurzacz Shark Detect Pro, Airfryer Double Stack XL czy suszarko-lokówka Shark FlexStyle w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD. Produkty marek Shark oraz Ninja dostępne są także w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, sklepie internetowym Shark oraz sklepie internetowym Ninja. Firma stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.