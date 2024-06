i Autor: Marcin Wziontek/SUPER EXPRESS LIDL handel promocja

Kibicuj na maksa razem z Lidl Polska! Tydzień XXL znów w ofercie sieci

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej pochłaniają nas bez reszty. Wieczory spędzamy przed telewizorami, z zapałem kibicując naszym ulubionym drużynom. Dobrze się składa, bo od poniedziałku, 24 czerwca, w sklepach Lidl Polska wystartował Tydzień XXL! To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się we wszystko, co niezbędne do pełnego zestawu kibica i przeżyć te sportowe chwile na maksa. Na posiadaczy Karty Dużej Rodziny czeka dodatkowa zniżka 10% na ponad 450 artykułów z oferty!