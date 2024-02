Kiedy jest Dzień Kota 2024? Skąd wziął się ten zwyczaj i jakie sa najsmieszniejsze memy o kotach?

Rhythm of the Dance znów zawita do Polski

Dzień Kota obchodzony jest w Polsce od 2006 roku, we Włoszech od ponad 20 lat. To dobra okazja by pomóc bezdomnym zwierzętom, wesprzeć schroniska i sprawić prezent swojemu kotu. Dzień Kota wypada zawsze 17 lutego, w 2024 roku koty i ich właściciele będą świętować w piątek. Kto wpadł na pomysł ustanowienia Dnia Kota, skąd pochodzi ten zwyczaj i jaki jest jego cel?

Dzień Kota w Polsce i na świecie. Jaka jest jego historia?

Historia Dnia Kota ma swój początek we Włoszech. Na pomysł ustanowienia takiego dnia w 1990 roku wpadła dziennikarka włoskiego magazynu "Tuttogatto". Claudia Angeletti poprosiła czytelników o wybranie najodpowiedniejszej daty dla tego święta. Zwyciężyła data 17 lutego. Na wybór tego dni wpływ miało kilka czynników. Po pierwsze luty to czas zodiakalnego Wodnika, a znak, który charakteryzuje się dążeniem do wolności i niezależność. Wodnik kieruje się intuicją i zawsze stawia na swoim. Brzmi, jak opis typowego kota? Po drugie w wielu krajach luty często określa się miesiącem kotów i czarownic. Po trzecie 17 jest uznawana za szczęśliwą liczbę. Historia Dnia Kota w Polsce jest krótsza od włoskiej. Koty i kociarze świętują od 2006 roku. Święto zostało ustanowione z inicjatywy miesięcznika "Kot" oraz Cat Club w Łodzi. Koty mają też swoje święto w Rosji - 1 marca, w Stanach Zjednoczonych – 29 października, a w Wielkiej Brytanii – 8 sierpnia.

Dzień Kota 2024. Jak obchodzić święto?

Dzień Kota został ustanowiony w konkretnym celu. Pomysłodawcy tego dnia chcieli zwrócić uwagę na krzywdy i niebezpieczeństwa na jakie są narażone koty. Zachęcić do pomocy bezdomnym i chorym zwierzętom. Oraz podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka. Każdego roku miłośnicy kotów organizują różnego rodzaju zbiórki karmy, różnego rodzaju wystawy, kiermasze, targi, a także wydarzenia promowane przez stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz tych zwierząt.

Dzień Kota 2024. Najlepsze memy

Koty mają wiele uroku i nic dziwnego, że miliony osób na świece każdego dnia przegląda zdjęcia uroczych kotków w Internecie lub śmieje się do rozpuku patrząc na memy, których bohaterami są właśnie koty. Z okazji Dnia Kota 2024 przygotowaliśmy galerię z memami o kotach. Miłego oglądania!

