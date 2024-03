Kiedy kazałam mojemu mężowi umyć okna, to zrobił to. Zmieszał kilka łyżek z wodą i w kilka sekund wszystkie szyby były czyste. Bez zacieków i smug. Sposób na mycie okien

Mój mąż miesza to z wodą i ma gotowy płyn do szyb. Mycie okien bez zacieków i smug

Wydawałoby się, że mycie okien nie jest trudną czynnością, a jednak potrafi napsuć wiele krwi. Przecierasz, przecierasz, a na szybach pojawiają się tylko kolejne smugi? Mój mąż ma na to swój patent. Poprosiłam go o umycie okien na wiosnę, a ten mnie całkowicie zaskoczył. Do wiadra z wodą wlał kilka łyżek octu i dodał kilka kropel płynu do szyb. Tak przygotowaną mieszankę przetarł wszystkie szyby. Ocet świetnie umył okna i sprawił, że na szybach nie pojawiły się zacieki. Ocet posiada świetne właściwości rozpuszczające, dzięki czemu rewelacyjnie radzi sobie z tłustymi zabrudzeniami i domywa zanieczyszczenie z powietrza. Dodatkowo ocet świetnie usuwa bakterie oraz grzyby. Nasz babcie stosowały go praktycznie do wszystkiego, sprawdzi się do mycia okien, do prania, a nawet rozprawi się ze spalonym rusztem w piekarniku.

Jak myć okna na wiosnę? Dzięki temu zrobisz to szybciej

Mycie okien to jedna z czynności podczas wiosennych porządków. Okna po zimie są zakurzone i pełne innych zabrudzeń. Zanim weźmiesz się za mycie okien sprawdź pogodę, Nie rób tego podczas ulewnego deszczu i podczas wysokich mrozów. Woda na oknach może wtedy przymarzać i tworzyć minimalne uszkodzenia szyb. Do mycia okien wybieraj zawsze miękkie ściereczki. Najlepiej sprawdzą się te z mikrofibry lub ręczniki papierowe. Nie zapominaj o czyszczeni framug i ram okiennych. To właśnie tam często zbiera się najwięcej brudu.