Kiedy obcinać hortensje? Sprawdź najlepszą radę ogrodnika i dowiedz się, kiedy przycina się hortensje

Jeśli zastanawiasz się czy obcinać hortensję na zimę, to już wiesz, że nie jest to dobry pomysł. Ogrodnicy przestrzegają przed takimi praktykami, bo zamiast pomóc kwiatom tylko im zaszkodzimy. Pozostaje jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kiedy i jak przycinać hortensje, by cieszyć się ich urokiem w kolejnym sezonie.

Każdy doświadczony ogrodnik lub też miłośnik hortensji wie, że kwiatów nie wolno obcinać przed zimą. W zależności od gatunku, hortensje przycinamy w inny sposób i w innym czasie. Według ekspertów najlepszym czasem na obcinanie hortensji ogrodowych jest czas od marca do kwietnia. Po przymrozkach, gdy roślina zacznie wypuszczać liście. Ważne, by usunąć jedynie suche kwiatostany i pędy. W przypadku hortensji bukietowej przekwitłe kwiatostany usuwamy w marcu, jednak dopiero po przymrozkach ale jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Pędy tniemy na 2/3 długości. Podobnie przycinamy hortensję krzewiastą – w marcu, po przymrozkach, jeszcze przed wypuszczeniem liści tniemy wszystkie pędy na wysokości 25 cm od ziemi. Hortensja kosmata i pnąca nie wymagają przycinania. Wystarczy usunąć suche lub uszkodzone gałązki.

Dlaczego nie wolno obcinać hortensji na zimę?

Choć wydawałoby się logicznym, przyciąć suche kwiatostany i liście hortensji na zimę, to nie jest to dobry pomysł. Podczas jesiennych porządków w ogrodzie lub na balkonie lepiej zabezpieczyć kwiaty na zimę niż je obcinać. Jeśli wytniemy pędy oraz kwiatostany jesienią, istnieje duże ryzyko, że rośliny nie zakwitną w następnym roku. Podobnie stanie się, gdy pędy przemarzną. O tym, jak zimować hortensje przeczytasz tu.

