Kiedy przycinać róże? Tego błędu nie popełniaj, bo stracisz krzewy

Róże przycinamy zawsze w tym samym terminie. Jednak mowa tutaj o radykalnym cięciu przeprowadzanym raz w roku wiosną. Natomiast latem, kiedy róże przekwitną, także trzeba użyć sekatora. Taki zabieg wydłuży okres kwitnienia. W przypadku róż wielokwiatowych ścinamy pojedyncze kwiaty wraz z częścią gałązki (około pół centymetra nad pierwszym liściem). Kwiaty róż bukietowych ścinamy pęczkami. Ucinamy gałązkę pół centymetra nad pierwszym liściem pod pękiem kwiatów. Podobnie postępujemy z różami pnącymi.

Kiedy przycinać róże? Zrób to wiosną, nie jesienią

Róże zawsze przycinamy wiosną. Przeprowadzenie takiego zabiegu jesienią narazi krzew na uszkodzenia spowodowane zbyt niską temperaturą. Rany po cięciu mógłby się nie zagoić do przymrozków. Takie zamierające tkanki są miejscem wnikania chorobotwórczych grzybów, które powodują usychanie krzewów. Przycinanie róż najlepiej wykonywać wiosną, kiedy ryzyko nagłych przymrozków jest niemal zerowe. Wiosenne cięcie róż zazwyczaj przeprowadza się w kwietniu. Trzeba pamiętać, że róże są bardzo delikatne i podatne na choroby grzybowe, dlatego trzeba zminimalizować rany. Do ciecia używamy ostrego sekatora i staramy się nie miażdżyć pędów.

Jak przycinać róże? Zasady, których trzeba przestrzegać, bu nie zniszczyć krzewu

Cięcie róż wiosną pozwala utrzymać pożądany kształt roślin oraz usunąć martwe pędy. Ma także wpływ na obfite kwitnienie oraz to kiedy pojawią się pąki. Intensywne cięcie sprawi, że kwiaty zakwitną później, ale będą większe i dłużej będą cieszyć oko. To, w jaki sposób przycinać róże zależy od gatunku krzewu. Róże wielokwiatowe przycinamy na 3-4 oczka. Róże rabatowe tniemy podobnie, zostawiamy jednak około 6 pąków. W przypadku róż pnących niepowtarzających kwitnienia usuwamy przekwitnięte pędy oraz długie gałązki wyrastające u podstawy krzewu. Ogólnie krzewy przycina się lekko skośnie w odległości od 0,5 do 1 cm od ostatniego zdrowego pąka. Jeśli na gałązce są brunatne przebarwienia lub pęknięcia tniemy niżej, nad najwyższym zdrowym pąkiem. Dzięki temu wyrosną z niego mocne pędy obsypane kwiatami. Trzeba też pamiętać, że każdą ranę powstałą po przycięciu gałązek trzeba zasmarować maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu.

