Kiedy rozebrać choinkę? Są trzy ważne daty w 2024 roku

Tradycja ubierania choinki opiera się na konkretnych datach, tak i rozbieranie drzewka ze świątecznych ozdób również odbywa się w wyznaczonych terminach. Oczywiście każdy może ubrać i rozebrać choinkę, kiedy ma na to ochotę. Żywe drzewko w doniczce można posadzić w ogrodzie, ścięte zostawić przy specjalnym kontenerze na śmieci. Jednak jeśli chcemy rozebrać choinkę zgodnie z tradycją możemy wybrać jedną z trzech dat.

Kiedy rozbieramy choinkę? Są trzy ważne daty w 2024 roku

Według tradycji choinkę można rozebrać w trzech terminach. Ci, którzy chcą posprzątać szybko ale zgodnie z zasadami, mogą zrobić to już 6 stycznia czyli w święto Trzech Króli, które w 2024 roku wypada w sobotę. Drugą datą jest pierwsza niedziela po święcie Trzech Króli. Niedziela Chrztu Pańskiego wypada w tym roku 7 stycznia. Ostatnim terminem na rozebranie choinki jest 2 lutego czyli święto Matki Bożej Gromnicznej.

Dlaczego rozbieramy choinkę 6 stycznia?

6 stycznia to pierwszy termin na rozebranie choinki zgodnie z tradycją. W uroczystość Objawienia Pańskiego (święto Trzech Króli) dajemy sobie czas na to, by skupić się na tym, co przed nami. Rozebranie choinki i posprzątanie świątecznych ozdób tego dnia oznacza, że narodzenie Chrystusa już się dokonało, a my możemy świętować pamiątkę objawienia się Jezusa mędrcom ze Wschodu, a przez nich wszystkim ludziom i całemu światu.

Dlaczego rozbieramy choinkę 7 stycznia 2024?

7 stycznia 2024 to data Niedzieli Chrztu Pańskiego. Wtedy kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Według tradycji możemy wtedy rozebrać choinkę, posprzątać świąteczne ozdoby i skupić się na kolejnych wydarzeniach. W pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) wspominamy bowiem chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, kiedy objawił się Izraelitom jako prawdziwy Mesjasz namaszczony Duchem Świętym.

Dlaczego choinka do 2 lutego?

Skoro liturgiczny okres Bożego Narodzenia kończy się w pierwszą niedzielę po święcie Objawienia Pańskiego, to dlaczego choinka na placu św. Marka w Watykanie stoi do 2 lutego? Ponieważ właśnie wtedy obchodzone jest święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Wtedy kończy się tradycyjny okres Bożego Narodzenia, śpiewania kolęd i pastorałek. Samo święto upamiętnia ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej.

Kiedy najwcześniej można ubierać choinkę? Data, którą wyznacza tradycja

W galeriach handlowych i na świątecznych jarmarkach świąteczne dekoracje, łącznie z przyozdobionymi choinkami pojawiają się wraz z końcem listopada. Wiele osób we własnym domu ubiera choinkę z początkiem grudnia. Najczęściej w okolicy mikołajek czyli 6 grudnia. Ale według tradycji choinkę powinno się dekorować w wigilijny poranek, 24 grudnia. Wtedy, kiedy obecni są wszyscy domownicy. Jednak Wigilia, to dzień w którym w kuchni jest dużo pracy, dlatego kościół podaje jeszcze jedną, wcześniejszą datę.

Kiedy ubierać choinkę na święta? Kościół pozwala zrobić to wcześniej niż 24 grudnia

24 grudnia, to tradycyjna data ubierania choinki. Jednak wiele osób, szczególnie dzieci nie może doczekać się dekorowania drzewka znacznie wcześniej. Wigilia to także dzień, w którym trudno znaleźć czas na takie zajęcia dlatego kościół katolicki pozwala na przystrajanie świątecznego drzewka na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.