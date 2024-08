Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Lawenda kojarzy się z romantycznymi fioletowymi polami w Prowansji. Jednak od kilku lat podobne poletka powstają w Polsce. Gdy roślina zakwita, wygląda zjawiskowo i przyciąga mnóstwo motyli oraz innych owadów zapylających. Żeby ładnie kwitła, trzeba pamiętać o odpowiednim stanowisku i pielęgnacji.

Kiedy sadzić lawendę do gruntu? Są dwa odpowiednie terminy. Pamiętaj także o odpowiednim miejscu

Najlepszym okresem na sadzenie lawendy jest wiosna lub jesień, szczególnie początek kwietnia lub wrzesień aż do pierwszych dni października. Podobnie jest z przesadzaniem rośliny. Przed umieszczeniem sadzonek w gruncie warto je odpowiednio przygotować. Włóż je do pojemnika z wodą. Wcześniej warto usunąć uszkodzone i wysuszone korzenie oraz liście. Lawenda dobrze rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej glebie. Najlepsza będzie zasadowa ziemia o pH od 6,5 do 7,0. Zbyt kwaśne podłoże trzeba zwapnować kredą lub dolomitem. W sklepach ogrodniczych można już kupić specjalną ziemię do uprawy lawendy. Ważne także, by zapewnić jej odpowiedni drenaż, to w przypadku, jeśli gleba w naszym ogrodzie nie jest wystarczająco przepuszczalna. Jeśli chcemy cieszyć się pięknymi fioletowymi kwiatami lawendy na długo, dobór odpowiedniego podłoża jest tak samo ważny, jak miejsce, w którym posadzimy roślinę. Lawenda uwielbia ciepło. Dlatego niezależnie czy sadzimy kwiaty w ogrodzie, czy w doniczkach na balkonie powinniśmy zapewnić sadzonkom takie miejsce, w którym nie będzie brakowało słońca. Jeśli posadzimy lawendę na zacienionym stanowisku, musimy liczyć się z tym, że kwitnienie będzie mało obfite, a kolor kwiatów mało intensywny. Trzeba też pamiętać, że lawenda nie lubi podmokłego gruntu. Lepiej sadzić kwiaty tam, gdzie jest bardzo sucho niż zbyt mokro. Jednak najlepsza będzie stała wilgotność podłoża. Lawendę sadzi się co 30-40 cm.

Podlewanie lawendy

Lawenda należy do roślin, które nie wymagają zbyt dużej uwagi ogrodnika. Bez względu na to, czy uprawiasz lawendę w ogrodzie, czy w donicach nie przesadzaj z podlewaniem. Zbyt duża wilgotność ziemi może jej zaszkodzić. Lawenda o wiele lepiej zniesie susze niż przelanie. Choć dobrze jest nie dopuszczać także do przesuszenia korzeni. Stała, lekka wilgotność podłoża będzie optymalna. W przypadku lawendy w donicach trzeba zadbać o drenaż. Woda powinna mieć ujście. Umiarkowane podlewanie dwa razy w tygodniu powinno wystarczyć.

