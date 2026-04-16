Kiedy sadzić pomidory i ogórki do gruntu? Ten jeden termin gwarantuje obfite plony

Przeniesienie sadzonek warzyw na otwartą przestrzeń to dla działkowców moment decydujący, w którym błąd może kosztować utratę całorocznych zbiorów z powodu wiosennych zawirowań pogodowych.

Wrażliwe na chłód gatunki ciepłolubne nie tolerują nocnych spadków temperatur, dlatego przy ich sadzeniu liczy się nie tylko konkretny dzień w kalendarzu, ale przede wszystkim ustabilizowana aura oraz nagrzana gleba.

Eksperci od upraw zgodnie twierdzą, że najbezpieczniej poczekać do połowy maja, czyli do słynnej "zimnej Zośki", pamiętając o wcześniejszym hartowaniu młodych pędów.

Pewność sukcesu daje sadzenie po 15 maja, pod warunkiem że w nocy termometry pokazują minimum 8-10 stopni Celsjusza, choć delikatniejsze ogórki mogą wymagać dodatkowych osłon lub późniejszego startu.

Pomidory oraz ogórki to gatunki wybitnie ciepłolubne, które błyskawicznie reagują na wszelkie uderzenia chłodu. Największe spustoszenie w uprawach sieją wiosenne, często niespodziewane przymrozki. Z tego powodu samo zerkanie w kalendarz absolutnie nie wystarczy. Kluczowa jest bieżąca obserwacja temperatury podłoża oraz powietrza, a także śledzenie prognoz długoterminowych w danym regionie.

Jak przygotować rozsadę pomidorów i ogórków do sadzenia?

Weterani prac działkowych nie mają wątpliwości, że magiczną datą w polskim klimacie jest połowa maja, znana powszechnie jako "zimna Zośka". Po tym terminie gwałtownie spada ryzyko wystąpienia porannych przymrozków w większości zakątków naszego kraju. Zanim jednak sadzonki trafią na stałe miejsce, muszą przejść proces hartowania, czyli powolnego oswajania z warunkami panującymi pod gołym niebem. Taki zabieg gwarantuje, że po wkopaniu w ziemię młode rośliny błyskawicznie się ukorzenią i wystrzelą w górę.

Kiedy dokładnie przesadzić ogórki i pomidory do gruntu?

Najlepszym oknem czasowym na przenosiny roślin na docelowe grządki jest okres po 15 maja, gdy nocą słupki rtęci nie spadają poniżej 8-10 stopni Celsjusza, a gleba zdążyła zmagazynować odpowiednią dawkę ciepła. Idealne sadzonki pomidorów powinny charakteryzować się grubą łodygą oraz bujnym ulistnieniem, natomiast młode ogórki mogą być mniejsze, ale bezwzględnie muszą wykazywać odpowiednią stabilność.

Należy mieć na uwadze, że ogórki są zdecydowanie bardziej podatne na uszkodzenia mrozowe niż pomidory. Z tego względu wielu ostrożnych ogrodników wstrzymuje się z ich sadzeniem o dodatkowe kilka dni, aby zminimalizować ryzyko strat. W przypadku nagłych alertów pogodowych i widma ochłodzenia, prace najlepiej przełożyć na później lub szczelnie okryć młode krzaczki białą agrowłókniną. Trafienie w idealny moment to absolutny fundament zdrowej uprawy i gwarancja pełnych koszy warzyw w środku lata.

