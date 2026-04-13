Został tylko rok na usunięcie go ze swojego ogrodu. Kary będą sięgać nawet miliona zł

Wiosna to nie tylko czas wsadzania roślin i kwiatów do gruntu, ale też porządków na podwórku. I tu nie wolno zapominać o jednym bardzo ważnym zadaniu. Jeśli to zaniedbamy możemy zostać ukarani i to niemałą kwotą, bo sięgającą nawet 1 miliona złotych. Chodzi roślinę, która już od 1 sierpnia 2027 roku będzie zakazana w Polsce. Dławisz okrągłolistny, dobrze znany niektórym ogrodnikom jako atrakcyjna roślina pnąca, trafił na europejską listę roślin zakazanych. Gatunek ten został uznany za inwazyjny, a jego obecność ekosystemach naturalnych może prowadzić do poważnych zaburzeń. Szybki wzrost tego pnącza i jego zdolność do oplatania drzew i krzewów prowadzą do ich uszkodzenia lub obumarcia. Z tego względu już w przyszłym roku posiadanie dławisza okrągłolistnego w ogrodzie będzie nielegalne i oczywiście karalne. Dlatego warto go jak najszybciej usunąć ze swojej działki, aby nie narażać się na kosztowne konsekwencje. Otóż zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, za uprawę, wprowadzanie do obrotu czy posiadanie inwazyjnych gatunków grozi kara do 1 mln zł.

Jak wygląda dławisz okrągłolistny?

Dławisz okrągłolistny (łac. Celastrus orbiculatus) to gatunek inwazyjnej rośliny pnącej z rodziny dławiszowatych (Celastraceae). Pochodzi z Azji Wschodniej (Chiny, Japonia, Korea) i został sprowadzony do Europy i Ameryki Północnej jako roślina ozdobna. Owocem dławisza okrągłolistnego jest torebka z żółtopomarańczową okrywą, z trzema wyraźnymi szwami. Pnącze rośnie szybko i może osiągnąć nawet 12 m wysokości. Ozdobą dławisza okrągłolistnego są zielone liście, okrągłe lub eliptyczne, o zaostrzonym szczycie i piłkowanych brzegach. Jesienią liście przebarwiają się na intensywny żółty kolor, z kolei na przełomie maja i czerwca roślina zakwita zielonymi kwiatami.

Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie