Tylko 2 łyżki, a piwonia utonie w kwiatach. Dostanie mocnego kopa do wzrostu pąków. Domowy nawóz do piwonii na wiosnę

Tylko 2 łyżki, a piwonia utonie w kwiatach

Bujnie kwitnące piwonie to marzenie każdej kobiety posiadającej ogród. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że jest to roślina dosyć wymagająca i trzeba zapewnić jej nie tylko idealne miejsce, ale też regularnie ją nawozić. Jednak zanim sięgniesz po gotowe nawozy ze sklepu, wypróbuj domowe odżywki, które przygotujesz z naturalnych składników. Takie ekologiczne nawozy do piwonii są nie tylko tanie, ale także znakomicie odżywią roślinę i sprawią, że będzie odporna na różne zarazy czy grzyby. Piwonie należy nawozić już wczesną wiosną, najlepiej na samym początku kwietnia, aby latem pięknie zakwitła i obsypała się pąkami. Jak przygotować taki domowy nawóz do piwonii na wiosnę? Tak naprawdę wystarczą dosłownie dwie łyżki soli Epsom, aby piwonia latem dosłownie utonęła w kwiatach.

Domowy nawóz do piwonii na wiosnę z soli Epsom

Domowy nawóz do piwonii na wiosnę na bazie soli Epsom jest cennym źródłem magnezu, który jest kluczowym składnikiem chlorofilu, niezbędnym do fotosyntezy, a także odgrywa rolę w wielu procesach enzymatycznych w roślinie. To właśnie wiosna jest najlepszym czasem na dostarczenie roślinie dodatkowych składników odżywczych, które wspomogą intensywny wzrost i kwitnienie. Jak przygotować ten wiosenny nawóz do piwonii? Rozpuść 2 łyżki stołowe soli Epsom w około 4 litrach wody. Podlej rośliny tym roztworem, starając się unikać moczenia liści. Najlepiej podlewaj wokół podstawy rośliny. Stosuj nawóz raz na 4 tygodnie w okresie wegetacyjnym.

Pielęgnacja piwonii w ogrodzie. Czego potrzebują, aby bujnie kwitnąć?

Piwonie to rośliny, które potrzebują delikatnie zacienionego i osłoniętego od wiatru miejsca w ogródku. Wczesną wiosną należy usunąć uschnięte pędy. Warto mieć na uwadze fakt, że piwonie są wyjątkowo podatne na szarą pleśń, która atakuje ich liście. To rośliny, które nie lubią wyjałowionej gleby, dlatego lepiej sądzić ją w miejscach, gdzie wcześniej nie rosły żadne byliny. W przeciwnym wypadku trzeba pamiętać, aby regularnie nawozić roślinę.

