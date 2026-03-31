Podsyp tym krzewy borówki, a zazieleni się do majówki. Nawóz do borówki amerykańskiej, po którym owoców będzie więcej

Borówki amerykańskie potrzebują kwaśnej gleby (pH 4,5–5,5) do zdrowego wzrostu i obfitego owocowania.

Wiosenne nawożenie jest kluczowe – eksperci zalecają kwaśny torf, który poprawia strukturę gleby i dostarcza składników odżywczych.

Istnieje również domowy sposób na wzmocnienie borówek, który zapewni im „kopa” do lepszego wzrostu.

Chcesz poznać ten prosty, domowy nawóz, który odmieni Twoje borówki?

Rozsyp to wokół krzaczków borówki amerykańskiej. Rośliny dostaną kopa do lepszego wzrostu oraz kwitnienia

Borówki amerykańskie to najpopularniejsze krzewy owocowe w Polsce. Polacy pokochali je za stosunkową prostą pielęgnacje oraz zdrowe i pyszne owoce. Dodatkowo borówki amerykańskiej najlepiej rosną z kwaśnej glebie i pH w zakresie 4,5–5,5, co czyni je rewelacyjnymi sąsiadami hortensji, azalii oraz rododendronów.

To właśnie kwaśna gleba stanowi podstawę pielęgnacji borówki amerykańskiej. W zasadowym podłożu krzew przestanie rosnąc, a jego liście zaczną żółknąć. W skrajnych przypadkach roślina przestanie owocować.

Wiosenne nawożenie borówki amerykańskiej skupia się przede wszystkim na wzmocnieniu krzewu po zimie oraz dostarczeniu potrzebnych substancji odżywczych. Od zastosowanych wczesną wiosną nawozów zależy całe sezon wegetacji oraz owocowanie. Eksperci zalecają, aby w kwietniu regularnie podsypywać borówkę amerykańską kwaśnym torfem. Jest to kluczowy nawóz w przypadku roślin kwasolubnych. Obniża on kwasowość gleby, poprawia jej strukturę oraz pomaga zatrzymać wilgoć. Dodatkowo wprowadza on substancje odżywcze do gleby wzbogacając ją. Specjaliści zalecają, aby dla jednego dorosłego krzewu borówki amerykańskiej zastosować około 20 litrów kwaśnego torfu.

Domowy nawóz do borówki amerykańskiej. Podsyp tym krzewy, a będą lepiej rosły

Jako, że jest to krzew kwasolubny to z powodzeniem do nawożenia borówki amerykańskiej możesz sięgnąć po fusy z kawy. To świetny, domowy sposób na odżywienie roślin, które lubią kwaśne podłoże. Wystarczy, że zbierzesz fusy z kawy i je delikatnie wysuszysz, a następne zmieszasz z ziemią wokół krzewów borówki amerykańskiej. Tak zaaplikowane fusy z kawy będą stopniowo uwalniają substancje odżywcze do gleby. Będą to między innymi azot ( wspomaga rozrost oraz owocowanie), fosfor oraz potas (są niezbędne do prawidłowego rozwoju roślin). Suchy nawóz z fusów z kawy do borówki amerykańskiej można stosować raz w miesiącu, by krzew miały dostęp do witamin oraz minerałów, ale by nie był przenawożony.

